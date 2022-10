Lavori in corso Bersaglieri, così cambia la viabilità

Da giovedì il cantiere per la pavimentazione, il termine previsto per il 22 dicembre | E mercoledì festa per l'Arco di Porta Pesa

Da giovedì 13 ottobre al via i lavori per la completa sostituzione della pavimentazione di corso Bersaglieri. Con conseguente modifica alla viabilità, fino al 22 dicembre, termine fissato per il completamento dell’intervento.

L’intervento verrà attuato in due stralci. Il primo stralcio prevede la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra via Pinturicchio e via del Cane. Il secondo stralcio prevede la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra via del Cane e l’incrocio con via Cialdini. Ciò consentirà di garantire il transito ai soli veicoli d’emergenza con senso unico alternato nei tratti non interessati dalle opere.