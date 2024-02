Lavori (in 3 fasi) al Palazzo Vescovile, via XX Settembre chiude per 10 giorni | Come cambia viabilità - Tuttoggi.info

La strada sarà chiusa dal 14 al 16 febbraio, dal 19 al 23 e dal 26 al 27, gli interventi avranno luogo dalle 7 alle 17 | Sarà sospeso anche il servizio Navetta del centro storico

Con i lavori di messa in sicurezza della copertura e facciata del Palazzo Vescovile di Gubbio, arriva anche la chiusura di via XX Settembre per alcuni giorni di febbraio 2024, “necessaria – fa sapere il Comune – per tutelare sia i lavoratori che gli utenti della strada sottostante l’edificio“.

La committenza e la ditta esecutrice degli interventi hanno organizzato, in accordo con la Polizia locale e il Settore Lavori Pubblici, di procedere per quanto possibile ad arrecare il minor disagio possibile (seppur in certa misura inevitabile) ai residenti della via. E’ stato infatti assicurato che:

i lavori (e di conseguenza la chiusura di via XX Settembre) non saranno effettuati sabato e domenica;

i lavori (e la conseguente chiusura della via) cesseranno ogni giorno alle ore 17, per poi riprendere il mattino successivo;

non verrà istituito il divieto di sosta in via XX Settembre nel tratto oltre il Palazzo Vescovile, ma i residenti, qualora dovessero abbandonare il posto di sosta per legittime esigenze, potranno ritornare in loco solo dopo la riapertura della stessa (dalle 17)

I lavori si svolgeranno in tre fasi. La prima, dal 14 al 16 febbraio, dalle ore 7 alle ore 17, vedrà le seguenti modifiche alla circolazione:

divieto di transito in Via XX Settembre, Via della Cattedrale, Via del Monte e Via Federico da Montefeltro;

divieto di sosta in Largo Mastro Giorgio, Via del Monte, Via Federico da Montefeltro ed in Via XX Settembre, tratto compreso tra il civico 39 e Via Federico da Montefeltro;

divieto di transito per i mezzi superiori a 3,5 t. in Via dei Consoli, mentre i soli veicoli autorizzati dovranno uscire, durante le ore di chiusura di Via XX Settembre, da Via Gattapone;

chiusura del varco di accesso di Via dei Consoli.

Nel corso della seconda e terza fase dei lavori (rispettivamente dal 19 al 23 e dal 26 al 27 febbraio), verranno riaperte Via del Monte e Via Federico da Montefeltro ed altre modifiche verranno introdotte al fine di rendere usufruibile, almeno in parte, il primo tratto di Via XX Settembre, nel rispetto della segnaletica che sarà installata nei termini di legge. Nei giorni di chiusura di Via XX Settembre, inoltre, il servizio “Navetta del centro storico” sarà sospeso.