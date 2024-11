Lavori di asfaltatura in 7 giorni tra via Paruccini e via Leonardo Da Vinci, interventi in tre fasi - Tuttoggi.info

Inizieranno da lunedì 25 novembre, a partire dalle 8.15, i lavori di asfaltatura di un tratto di Viale Paruccini e di Via Leonardo da Vinci. Il Settore Lavori Pubblici del Comune ha stabilito, in accordo con la ditta esecutrice, di procedere per fasi:

1) Via Paruccini: tratto T1 (dall’attraversamento pedonale in corrispondenza di via Rousseau all’incrocio/rotatoria, esclusa, con via Da Vinci). Lunedì 25 novembre con chiusura totale del tratto.

2) Via Leonardo Da Vinci, tutto il tratto (dall’incrocio/rotatoria, inclusa, con via Paruccini all’incrocio/rotatoria, esclusa, con via dell’Alboreto): dal 26 al 29 novembre con transito consentito a senso unico di marcia.

3) Via Paruccini, tratto T3 (dall’incrocio/rotatoria con via Da Vinci a fine tratto, ovvero incrocio, escluso, con via Ubaldi): lunedì 2 e martedì 3 dicembre con chiusura totale del tratto.

Dato atto che lo stato effettivo di avanzamento dei lavori (e le condizioni meteo) potranno rendere necessari l’anticipo/modifica di alcuni provvedimenti in materia di circolazione, anche non previsti, il Comune prega di porre particolare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata.