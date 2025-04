Appalti, Castel Ritaldi riapre piscina e ristorante | Il bando per la gestione - Tuttoggi.info

Appalti, Castel Ritaldi riapre piscina e ristorante | Il bando. Sindaca Sabbatini "Riconsegnamo ai cittadini struttura importante"

Il Comune di Castel Ritaldi riapre la piscina comunale e pubblica il bando di gara che dovrà individuare il gestore per l’affidamento della concessione del complesso natatorio e contestuale locazione del ristorante per la durata di 6 anni, prorogabile di ulteriori 6.

I lavori – si legge in una nota del municipio – sono in fase di ultimazione, hanno investito ogni parte del vecchio impianto, con interessamento parziale o totale e con l’aggiunta di nuove dotazioni che di fatto segnano un enorme passo in avanti dell’intera struttura sotto ogni punto di vista. I lavori di messa in sicurezza e ammodernamento, riguardanti gli interventi strutturali sulle pareti della vasca grande, l’impermeabilizzazione della stessa e azioni di ammodernamento, risanamento e riqualificazione dei relativi servizi annessi permetteranno un utilizzo idoneo senza dispersioni e consumi eccessivi come in passato. La nuova realizzazione delle strutture per il wellness (vasca idromassaggio) e per i bambini (area giochi e vasca dedicata) e la riqualificazione dell’area bar e spogliatoi, permetteranno al nostro impianto di essere accattivante e appetibile sul territorio.

Ed Infine sono stati effettuati lavori all’esterno del complesso, con particolare riferimento all’ampliamento dell’area verde, e alla realizzazione di nuove pavimentazioni ed altre sistemazioni.

“La riapertura di questo polo natatorio tutto nuovo sarà un ulteriore passo, concreto ed importante, per la rinascita di un territorio che pian piano ha visto le proprie strutture e gli impianti che un tempo lo rendevano “importante”, cedere il passo al degrado, per la mancanza di una adeguata politica di gestione e amministrativa, che prevedesse i dovuti interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento” dichiara la sindaca Elisa Sabbatini “Questa Amministrazione, attraverso questo e altri importanti progetti, alcuni dei quali già realizzati (polo scolastico, viale d’ingresso al capoluogo, ecc …) altri in fase di ultimazione ed altri in corso, intende riconsegnare ai cittadini un territorio che offra importanti opportunità di vita, lavoro, benessere e di business. È con grande emozione che oggi io e tutta l’Amministrazione Comunale, insieme all’Ufficio Tecnico e a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo grande lavoro, riconsegniamo alla cittadinanza ed ai nostri giovani, una struttura che riporterà Castel Ritaldi al centro dei loro interessi attraverso una struttura che darà e sa dare tanto“. Qui il link per accedere al BANDO.