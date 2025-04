BNI Umbria: Primavera, è tempo di crescere  - Tuttoggi.info

Sei Giornate dell’Ospite raccontano la forza di un networking strategico e orientato alla crescita del network

La primavera 2025 ha portato con sé non solo il risveglio della natura, ma anche una rinnovata energia per i Capitoli BNI dell’Umbria. In questo contesto dinamico e orientato allo sviluppo, si sono svolte sei Giornate dell’Ospite che hanno ribadito l’efficacia del networking professionale fondato su fiducia, collaborazione e obiettivi condivisi.

BNI Steel Knight – Terni

Il Capitolo Steel Knight ha saputo distinguersi per l’elevato livello di coinvolgimento e l’atmosfera proattiva che ha caratterizzato la Giornata dell’Ospite. I partecipanti hanno vissuto un’esperienza di networking autentica, centrata sulla creazione di opportunità attraverso il consolidamento di relazioni professionali solide.

Un appuntamento che ha messo in evidenza quanto la dedizione costante e il gioco di squadra siano elementi chiave per generare valore e risultati concreti nel lungo periodo.

BNI Thyrus – Terni

Una giornata ad alto impatto, quella organizzata dal Capitolo Thyrus, che ha saputo creare un ambiente stimolante, aperto allo scambio di esperienze e alla condivisione di visioni imprenditoriali.

L’evento ha fornito una panoramica chiara ed efficace del metodo BNI, mostrando come strategie di networking ben costruite possano potenziare la crescita individuale e collettiva. Un lavoro corale, reso possibile da una squadra affiatata e determinata.

BNI Smile – Foligno

Anche il Capitolo Smile ha contribuito con una Giornata dell’Ospite all’altezza delle aspettative, rafforzando il ruolo centrale di Foligno nel panorama imprenditoriale regionale.

L’evento ha saputo coniugare accoglienza, professionalità e dinamismo, creando le condizioni ideali per l’incontro tra professionisti motivati a fare rete. In un contesto sereno ma orientato all’azione, il Capitolo ha mostrato come la forza di un gruppo coeso sia in grado di generare nuove sinergie e sviluppi imprenditoriali concreti.

BNI Due Mondi – Spoleto

Nel cuore dell’Umbria, il Capitolo Due Mondi ha confermato la propria vocazione alla crescita condivisa. La Giornata dell’Ospite ha evidenziato l’impegno del gruppo nello sviluppo di relazioni professionali autentiche, trasformate in progetti e opportunità concrete.

Grazie a un’organizzazione puntuale e alla partecipazione attiva dei membri, l’incontro ha ribadito l’importanza di costruire ponti tra professionisti che condividono valori, obiettivi e una visione di sviluppo sostenibile e collaborativo.

BNI A un passo dal mondo – Orvieto

Anche il Capitolo di Orvieto ha lasciato il segno con una Giornata dell’Ospite partecipata e di grande spessore. L’evento si è rivelato un’occasione concreta per favorire il confronto tra professionisti e imprenditori, promuovendo uno scambio di esperienze e visioni orientato alla crescita.

Durante l’incontro, sono stati affrontati temi di particolare rilevanza per lo sviluppo economico locale, tra cui l’innovazione digitale, la sostenibilità e il potenziamento delle competenze delle nuove generazioni.

BNI Il Cantico – Assisi

Storico punto di riferimento per il networking in Umbria, il Capitolo Il Cantico di Assisi ha ospitato una Giornata dell’Ospite che ha riunito professionisti locali e non solo. L’incontro ha confermato il valore di BNI come strumento per costruire relazioni basate sulla fiducia e creare nuove opportunità di business.

Un’occasione concreta per ampliare la rete, aumentare la visibilità e accedere a strumenti di crescita personale e professionale.

Un’unica direzione: crescere insieme

Le Giornate dell’Ospite organizzate dai Capitoli BNI dell’Umbria sono state la dimostrazione concreta di come il networking possa evolvere da semplice occasione di incontro a vero motore di sviluppo. In un contesto economico in continua trasformazione, la forza di una rete coesa, competente e strategicamente orientata è una risorsa imprescindibile.

Chi sceglie di entrare in BNI non entra solo in un’organizzazione, ma in una comunità che crede nel potenziale delle connessioni e nella crescita condivisa come valore fondante e se sei un imprenditore o un professionista in cerca di nuove opportunità, relazioni autentiche e strumenti concreti per far crescere il tuo business, è il momento giusto per scoprire BNI. Partecipa a un prossimo incontro e inizia a costruire il tuo successo, un contatto alla volta.

Referenti per la Region Perugia Rieti-Terni:

Federico Falini: falini@bni-italia.it | 348 5450095‬

Davide Venturi: venturi@bni-italia.it | 348 3314376‬