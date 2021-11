Lavori all'acquedotto, in molte frazioni tifernati rubinetti a secco per 16 ore - Tuttoggi

L'erogazione idrica sarà temporaneamente sospesa dalle ore 15 di lunedì 29 fino alle 7 di martedì 30 novembre, ecco dove | Stesso discorso anche a Umbertide | Per utenze sensibili previsto rifornimento con autobotti

A causa di lavori inderogabili di riparazione all’adduttrice idrica “Alta Valle Tevere”, proveniente dal potabilizzatore di Citerna (che alimenta il sistema idrico di tutta la Valtinerina), dalle ore 15 di lunedì 29 fino alle 7 di martedì 30 novembre, si verificherà la temporanea sospensione di erogazione d’acqua in numerose frazioni del Comune di Città di Castello.

Nello specifico resteranno a secco per 16 ore di fila Santa Lucia, Ponte d’Avorio, San Secondo, Trestina, zona industriale Trestina, Castellaccio, Fabrecce, Casacci, Bivio Lugnano, Bivio Canoscio, Calzolaro, Verna, Ranchi, Banchetti, Tassinara e via degli Armanni (Trestina).

Stesso discorso anche per Umbertide e frazioni, dove sempre negli stessi giorni e per il medesimo lasso di tempo verrà a mancare l’erogazione idrica.

Umbra Acque, durante l’intervallo di tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento manutentivo, metterà in atto tutte quelle attività gestionali necessarie a ridurre al minimo i disagi per gli utenti: in particolare per le utenze sensibili verrà previsto il rifornimento ausiliario con autobotti.

La Società di gestione resterà in ogni momento a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445.