Lavori Umbra Acque, Umbertide e frazioni rimarranno 16 ore senz'acqua - Tuttoggi

La sospensione dell’erogazione idrica avrà luogo dalle ore 15 di lunedì 29 fino alle ore 7 di martedì 30 novembre, ecco dove

I rubinetti di Umbertide e di molte zone frazioni limitrofe rimarranno all’asciutto per ben 16 ore.

Ciò avverrà lunedì 29 novembre, quando Umbra Acque farà un intervento di manutenzione straordinaria programmata all’adduttrice “Alta Valle Tevere”, proveniente dal potabilizzatore di Citerna e che alimenta il sistema idrico di tutta la Valtiberina.

I lavori comporteranno dunque la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 15 di lunedì 29 fino alle ore 7 di martedì 30 novembre nelle seguenti località: Umbertide paese, loc. Fratta, fraz. Montalto, loc. Cornetto, Zona industriale Umbertide, fraz. Borgo Baraglia, fraz. Civitella Ranieri, fraz. Pian d’Assino, fraz. Monte Corona e fraz. Pierantonio SS219.

Umbra Acque, durante l’intervallo di tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento, metterà in atto tutte le attività gestionali che si renderanno necessarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti: in particolare per le utenze sensibili verrà previsto il rifornimento ausiliario con autobotti.

La società resterà in ogni momento a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445.