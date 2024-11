Lavori a rilento in E45, ingresso Promano riapre a dicembre, quello a Castello Sud chiude fino a Natale - Tuttoggi.info

“Le condizioni meteo sfavorevoli che hanno caratterizzato i mesi di settembre e ottobre sono state causa dei rallentamenti dei lavori in corso lungo la E45“. Lo ha fatto sapere Anas che, di fatto, ha annunciato un ritardo anche nella riapertura dei vari svincoli interdetti al traffico.

Ingresso Promano (direzione Nord) riapre a dicembre

La rampa d’ingresso in E45 dello svincolo di Promano in direzione Cesena sarà riaperta infatti solo per i primi di dicembre. Per i prossimi giorni come alternativa a quest’ultimo rimane addirittura consigliato di prendere quello di Promano in direzione Perugia, per poi fare inversione di marcia allo svincolo di Montone.

Uscita Promano e ingresso Castello Sud (direzione Nord) riaprono a giorni

Per quanto riguarda l’evoluzione dei cantieri nel prossimo periodo è prevista invece per giovedì 7 novembre la riapertura della rampa in uscita dalla E45 in carreggiata Nord dello svincolo di Promano mentre per sabato 9 dovrebbe riaprire la rampa in ingresso in E45 dello svincolo di Città di Castello Sud in direzione Cesena.

Ingresso Castello Sud (direzione Pg) chiude per oltre un mese

Per il completamento dei lavori di ripristino dei cavalcavia è infine prevista, dall’11 novembre fino al 20 dicembre – la chiusura della rampa di ingresso in E45 in direzione Perugia dello svincolo di Città di Castello Sud. Durante questo periodo resteranno comunque fruibili gli ingressi in E45 in direzione Sud sia da Promano che da Città di Castello Nord.