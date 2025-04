Rubano benzina nel cantiere della Orte-Falconara, denunciati 2 giovani - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Spoleto hanno denunciato due giovani, rispettivamente di 24 e 18 anni, accusati di tentato furto. I militari dell’Aliquota Radiomobile, su segnalazione di un cittadino, sono giunti tempestivamente nei pressi di un cantiere nel territorio spoletino per i lavori del raddoppio ferroviario sulla linea Orte-Falconara dove hanno bloccato i due giovani sorpresi mentre cercavano di sottrarre carburante da alcuni mezzi da lavoro tramite l’utilizzo di una pompa ad immersione ed una tanica in plastica da 20 litri per trasportarlo. Il materiale utilizzato per il tentato furto è stato sottoposto a sequestro.