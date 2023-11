Lavoratori Ase scendono in piazza contro il Comune di Spoleto - Tuttoggi.info

Clamorosa protesta di sindacati e lavoratori Ase dopo le promesse disattese dall'amministrazione comunale: protesta sotto al Municipio

Clamorosa protesta a Spoleto: i lavoratori dell’azienda di servizi municipalizzata Ase e le organizzazioni sindacali scenderanno infatti in piazza – lunedì 4 dicembre – sotto al Municipio per protestare contro l’amministrazione comunale. Una manifestazione significativa: non si ha memoria di precedenti simili prima di oggi.

Ad annunciare l’iniziativa sono i sindacati di categoria in una nota, ricordando che l’Ase Spoleto è in stato di agitazione “e, in data odierna, Filtcem e Filcams Cgil, Femca e Fisascat Cisl e Uiltec Umbria hanno deciso di convocare gli organi di informazione. Sono previsti un’ottantina di partecipanti alla manifestazione indetta da Filtcem e Filcams Cgil, Femca e Fisascat Cisl e Uiltec Umbria per lunedì 4 dicembre 2023 nella piazza del Comune nella quale sarà data voce ai lavoratori e a chi sta attendendo il bando per le assunzioni”. Bando che era stato promesso entro ottobre.

Nel mirino delle organizzazioni sindacali, oltre alle assunzioni promesse dal sindaco e di cui non c’è traccia, è finito di recente anche il bilancio comunale – e gli stanziamenti appunto relativi all’Ase – così come il piano industriale. Lo stato di agitazione dei lavoratori dell’Ase arriva dopo un periodo di relazioni turbolente con l’amministrazione comunale, iniziato con l’idea della Giunta Sisti – poi ritirata – di esternalizzare il servizio di illuminazione pubblica.