Lavoratore in nero, carabinieri “chiudono” ristorante di Spoleto

Lavoratore in nero e irregolarità sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: sospesa dai carabinieri l'attività di un ristorante

Attività temporaneamente sospesa per un ristorante di Spoleto dopo che i controlli dei carabinieri hanno portato a trovarvi all’interno un lavoratore in nero. I controlli sono stati effettuati nel fine settimana scorso dai militari dell’Arma della Compagnia cittadina insieme al personale dei Nas (nucleo antisofisticazione e sanità) e del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) oltre che degli ispettori del lavoro dell’Usl Umbria 2.

Quattro i ristoranti controllati nel territorio, con delle irregolarità emerse soltanto in uno di essi. In quest’ultimo, infatti, le verifiche hanno portato a riscontrare diverse anomalie in materia di rispetto della normativa antinfortunistica a tutela dei lavoratori. Inoltre, nel corso dell’accesso è stata riscontrata anche la presenza di un lavoratore in nero. Per questo è scattata la chiusura del ristorante, con la sospensione della licenza in attesa del superamento delle irregolarità.

Oltre la verifica del rispetto della normativa in materia di luoghi di lavoro, il personale del Nas con gli Ispettori ha proceduto alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei locali e degli alimenti, non riscontrando anomalie di sorta. Al titolare del locale sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per oltre 10mila euro.

(foto di repertorio)