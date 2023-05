Lanificio Cariaggi, Chanel diventa socio di Cucinelli

La casa di moda di Solomeo e la maison francese socie alla pari nel Lanificio che in resta in mano alla famiglia Cariaggi

Lanificio Cariaggi, Brunello Cucinelli e Chanel diventano soci. Alla chiusura della Borsa, la casa di moda di Solomeo ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la cessione a Chanel di una quota del 18,5% del capitale di Cariaggi Lanificio S.p.A. Brunello Cucinelli deteneva il 43% di Cariaggi Lanificio. Con la vendita effettuata oggi la sua partecipazione diventa del 24,5%.

Contestualmente la famiglia Cariaggi ha ceduto a Chanel il 6% del capitale del Lanificio. La cui proprietà risulta dunque così definita: 51% in mano alla famiglia Cariaggi, da Brunello Cucinelli e Chanel con il 24,5% ciascuno delle quote.

Le parti hanno firmato un patto di lungo termine per regolare il governo societario di Cariaggi LanificioS.p.A. con il quale si prevede che il controllo e la gestione della società restino in capo alla famigliaCariaggi.

Cucinelli: “Collaborazione molto, molto speciale”

Questo il commento di Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda: “Sono particolarmente contento di questa giornata di un’importanza davvero storica. L’intesa cheabbiamo raggiunto rappresenta uno splendido diadema che va a impreziosire il valore dell’intera filieraitaliana, enormemente gratificata dal fatto che una Maison di assoluta eccellenza della moda mondialecome Chanel abbia scelto di investire nel Made in Italy condividendo con noi il bellissimo ProgettoLanificio Cariaggi. Lo considero perciò un gioioso giorno di festa, al quale crediamo seguiranno annipieni di grandi soddisfazioni in virtù di questa collaborazione molto, molto speciale. Con Chanel, delresto, siamo al cospetto di una vera e propria icona internazionale di stile, di eleganza e di bellezza esono immensamente onorato che abbiano deciso di lavorare proprio con noi. Questa intesa, ne sonosicuro, per tutti noi costituirà il miglior lievito possibile per una magnifica crescita umana prima ancorache professionale per i prossimi decenni”.

“In virtù di tutti questi elementi così sani e concreti – conclude Cucinelli – ringrazio di cuore la stimata famiglia Cariaggi, cui iove i miei famigliari siamo da sempre legati in un virtuoso rapporto di valori condivisi, e l’altrettanto stimato Bruno Pavlovsky, Fashion President della pregiata Maison francese, che dona a questo memorabile accordo un valore aggiunto di grande bellezza”.

Un contatto tra due icone di stile che potrà portare, magari, anche ad ulteriori collaborazioni.