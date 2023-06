Lancio del Ruzzolone, si è tenuto a Spoleto il Memorial "Franco Porfiri" - Tuttoggi.info

L’evento della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ha ricordato l’indimenticabile figura del presidente della locale Asd

Le piste di Pontebari di Spoleto sono tornate ad ospitare il Memorial Franco Porfiri di lancio del ruzzolone, giunto alla seconda edizione. L’appuntamento sportivo è stato dedicato, ancora una volta, all’indimenticabile figura dell’ex presidente della locale associazione sportiva dilettantistica impegnata nella valorizzazione e nella pratica di una delle discipline riconosciute dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Tre le categorie in gara. Per la categoria A questo l’elenco dei vincitori: Curti Mauro, Italiani Giorgio, Patito Elvasio, Lupi Fausto. Per la categoria B sul podio Pagliaccia Sergio, Maramigi Rino, Celesti Samuele. Nella categoria C, infine, a primeggiare sono stati Tempesta Vito, Valecchi Sandro, Valecchi Carlo.

Emozione e commozione alla cerimonia delle premiazioni finali cui parte Paolo Porfiri, figlio di Franco, al quale è andato l’abbraccio e il ringraziamento da parte di tutti i partecipanti al memorial.