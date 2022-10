Lancia la pentola di acqua bollente e prende per il collo la compagna, denunciato 36enne

Violentissima lite, per futili motivi, a Perugia, con un giovane di 36 anni che è stato denunciato per lesioni aggravate nei confronti della compagna

Violentissima lite, per futili motivi, a Perugia, con un giovane di 36 anni che è stato denunciato per lesioni aggravate nei confronti della compagna. L’uomo, che sarebbe stato ubriaco ed arrabbiato per il pranzo in ritardo, avrebbe lanciato una pentola di acqua bollente per terra, provocando ustioni alla donna, afferrandola poi per il collo e tirandole addosso un oggetto colpendola alla testa mentre lei scappava di casa.

A richiedere aiuto alla polizia di Stato è stata la compagna che, dopo essere stata aggredita, si è recata in Questura per raccontare quanto accaduto.