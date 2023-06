L'Alberghiero di Assisi vince un concorso nazionale con un progetto antispreco - Tuttoggi.info

I ragazzi della scuola assisana premiati dai presidenti di Camera e Senato in "Dalle Aule parlamentari alle Aule di scuola. Lezioni di Costituzione"

Per la terza volta in pochi anni l’Istituto Alberghiero di Assisi si aggiudica il primo premio nazionale per “Originalità ideativa e progettuale” nel corso “Dalle Aule parlamentari alle Aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, indetto dal Senato della Repubblica in collaborazione con la Camera dei Deputati e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di una delle iniziative volte ad avvicinare i giovani ai valori ed ai principi della nostra Carta costituzionale. Le scuole italiane sono chiamate a presentare un’ipotesi di progetto per la realizzazione di un elaborato originale in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza.

Gli alunni dell’Alberghiero di Assisi, coordinati dal professor Aldo Geraci, hanno presentato un progetto intitolato “Prima di buttare”, in cui hanno approfondito gli articoli 9 e 2 della Carta Costituzionale presentando un video contro gli sprechi alimentari e l’arte del riuso e del riciclo. Il 30 maggio gli studenti, accompagnati dalla dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri e dagli insegnanti, si sono recati presso il Senato della Repubblica per presentare il progetto e ricevere il primo premio dalle mani del Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, e dal Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Si tratta della terza vittoria in un decennio per gli alunni della scuola assisana, già vincitori nel 2011 con il video “Come raccontare la Costituzione attraverso il cibo” e nel 2017 con l’originale fotoromanzo “Il nostro orto porto”.“Siamo fieri di questo riconoscimento – le parole della dottoressa Tagliaferri – e anche di aver nuovamente coinvolto i nostri alunni in un progetto che ha accresciuto il senso civico degli alunni e la loro conoscenza dei valori della Costituzione. Il tutto dando vita anche a un percorso formativo, coerente con i nostri corsi e gli ideali della scuola, per dare ai ragazzi gli strumenti necessari a relazionarsi con lo spreco alimentare: l’obiettivo finale è che i nostri studenti, anche nel futuro, abbiano comportamenti sostenibili e rispettosi dell’ambiente”.