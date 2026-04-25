 Seminario itinerante domani: con HISPELLVM sui luoghi del culto delle acque - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Seminario itinerante domani: con HISPELLVM sui luoghi del culto delle acque

Redazione

Seminario itinerante domani: con HISPELLVM sui luoghi del culto delle acque

Curato dal Comitato Scientifico Hispellvm con la collaborazione dell’archeologo Andrea Petrillo, il seminario condurrà da Spello al Lago Aiso di Bevagna e poi al Tempietto sul Clitunno. Un’occasione per conoscere storia e archeologia di un territorio dalle strette relazioni con la Spello romana.
Sab, 25/04/2026 - 17:30

Condividi su:

Nuovo invito dall’Associazione Culturale HISPELLVM, realtà impegnata nella diffusione di conoscenze e nell’organizzazione di eventi volti a valorizzare la storia romana della Splendidissima Colonia Iulia, come si chiamò la Spello di età augustea. Questa volta la proposta si spinge però oltre i confini del borgo, fino ad abbracciare le aree archeologiche della Valle Umbra Sud, ovvero quei territori con cui al tempo si intessevano relazioni. E lo si farà con un piacevole “Seminario Itinerante”, domenica 26 aprile, dalle ore 8.30 alle 13, evento che giunge dal calendario della rievocazione HISPELLVM 2025, quando questioni tecniche chiesero il rinvio del seminario dall’estate alla primavera.

E allora pronti a un viaggio – nel vero senso della parola – alla scoperta del Culto delle acque in Valle Umbra, dall’Epoca Repubblicana all’Età Tardo Antica, dal Lago Aiso di Bevagna, al Tempietto sul Clitunno. “Come è ormai consuetudine, l’Associazione HISPELLVM propone un calendario di appuntamenti per parlare di storia e archeologia in vari momenti dell’anno – dichiara il presidente Sandro Vitali -. Con questo “Seminario Itinerante” abbiamo messo in campo una formula nuova che siamo certi attrarrà appassionati, curiosi, turisti, persone desiderose di approfondire la conoscenza del nostro territorio. Ma sarà anche l’occasione per costruire relazioni e chissà, progetti, tra realtà che è tempo lavorino in sinergia”. Si tratta in pratica di un’escursione guidata a cura dell’Associazione HISPELLVM e del suo Comitato Scientifico, affidata all’archeologo Andrea Petrillo. Durante il percorso, che da Spello toccherà Bevagna per poi salire a Montefalco seguendo la Strada del Sagrantino e poi riscendere a valle per raggiungere il Tempietto a Campello sul Clitunno, le soste alle aree archeologiche saranno anche accolte dai saluti di rappresentanti istituzionali dei Comuni di Bevagna e Campello sul Clitunno. “Siamo grati ai Comuni di Bevagna e Campello per l’entusiasmo con cui hanno accolto l’idea di incontrarci sulle tracce della nostra comune storia – dichiara Irene Falcinelli responsabile dell’organizzazione del seminario -. Un’occasione di dialogo, di scoperta di vicende comuni che hanno reso questi nostri territori quello che oggi sono. Ma soprattutto un’esperienza sulla quale costruire possibili itinerari da proporre anche alle scuole, primarie e secondarie”.

Si parte in navetta dal Parcheggio Le Querce di Spello, ritrovo ore 8.45, con ritorno nello stesso luogo alle 13 e merenda offerta dall’Associazione HISPELLVM. Poi, alle ore 15, visita guidata alla Villa dei Mosaici, una delle perle dell’archeologia umbra. Il percorso è stato messo a punto dall’archeologo Petrillo con un obiettivo ben preciso. “Il tragitto percorrerà anche tratti di strada che ricalcano i due rami della Via Flaminia, proprio per osservare come il culto dell’acqua fosse fonte primaria di vita nella tradizione italica, e in particolare in Umbria. Una storia che dall’età romana repubblicana giungerà alla tardo-antica, in un salto temporale tra le due tappe di sette secoli che evidenzia un rito sostanzialmente immutato seppure già sincreticamente volto in senso cristiano”. E in particolare è proprio il Tempietto sul Clitunno a essere preziosissimo nel senso del cambiamento “Poiché incarna – prosegue Petrelli – il trapasso del culto religioso “fotografato” nel momento esatto della metamorfosi”. L’iniziativa è in collaborazione con YouMobility, Partner Tecnico della Mobilità e con la Villa dei Mosaici di Spello – Orologio Network, Per Info su costo e prenotazioni 392 8219994 SMS/WA.


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Festa della Liberazione, le celebrazioni a Spoleto | Foto e video

Spoleto

A Giano dell’Umbria venti anni di Frigolandia con la Festa della Liberazione dei Frigoriferi intelligenti

Spoleto

Comunicato stampa del COA sulla proposta dell’ANM di riduzione del numero dei Tribunali

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Seminario itinerante domani: con HISPELLVM sui luoghi del culto delle acque

Terni

25 aprile, Proietti con Bandecchi a Terni: “Tradurre la memoria in impegno attivo per la pace”

Terni

Inaugurato il Nuovo Centro Visite all’Oasi WWF Lago di Alviano: un passo avanti per la tutela e l’educazione ambientale

Perugia

Incendio nelle cantine di un condominio, evacuate 6 famiglie

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!