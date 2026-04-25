Seminario itinerante domani: con HISPELLVM sui luoghi del culto delle acque - Tuttoggi.info

Nuovo invito dall’Associazione Culturale HISPELLVM, realtà impegnata nella diffusione di conoscenze e nell’organizzazione di eventi volti a valorizzare la storia romana della Splendidissima Colonia Iulia, come si chiamò la Spello di età augustea. Questa volta la proposta si spinge però oltre i confini del borgo, fino ad abbracciare le aree archeologiche della Valle Umbra Sud, ovvero quei territori con cui al tempo si intessevano relazioni. E lo si farà con un piacevole “Seminario Itinerante”, domenica 26 aprile, dalle ore 8.30 alle 13, evento che giunge dal calendario della rievocazione HISPELLVM 2025, quando questioni tecniche chiesero il rinvio del seminario dall’estate alla primavera.

E allora pronti a un viaggio – nel vero senso della parola – alla scoperta del Culto delle acque in Valle Umbra, dall’Epoca Repubblicana all’Età Tardo Antica, dal Lago Aiso di Bevagna, al Tempietto sul Clitunno. “Come è ormai consuetudine, l’Associazione HISPELLVM propone un calendario di appuntamenti per parlare di storia e archeologia in vari momenti dell’anno – dichiara il presidente Sandro Vitali -. Con questo “Seminario Itinerante” abbiamo messo in campo una formula nuova che siamo certi attrarrà appassionati, curiosi, turisti, persone desiderose di approfondire la conoscenza del nostro territorio. Ma sarà anche l’occasione per costruire relazioni e chissà, progetti, tra realtà che è tempo lavorino in sinergia”. Si tratta in pratica di un’escursione guidata a cura dell’Associazione HISPELLVM e del suo Comitato Scientifico, affidata all’archeologo Andrea Petrillo. Durante il percorso, che da Spello toccherà Bevagna per poi salire a Montefalco seguendo la Strada del Sagrantino e poi riscendere a valle per raggiungere il Tempietto a Campello sul Clitunno, le soste alle aree archeologiche saranno anche accolte dai saluti di rappresentanti istituzionali dei Comuni di Bevagna e Campello sul Clitunno. “Siamo grati ai Comuni di Bevagna e Campello per l’entusiasmo con cui hanno accolto l’idea di incontrarci sulle tracce della nostra comune storia – dichiara Irene Falcinelli responsabile dell’organizzazione del seminario -. Un’occasione di dialogo, di scoperta di vicende comuni che hanno reso questi nostri territori quello che oggi sono. Ma soprattutto un’esperienza sulla quale costruire possibili itinerari da proporre anche alle scuole, primarie e secondarie”.

Si parte in navetta dal Parcheggio Le Querce di Spello, ritrovo ore 8.45, con ritorno nello stesso luogo alle 13 e merenda offerta dall’Associazione HISPELLVM. Poi, alle ore 15, visita guidata alla Villa dei Mosaici, una delle perle dell’archeologia umbra. Il percorso è stato messo a punto dall’archeologo Petrillo con un obiettivo ben preciso. “Il tragitto percorrerà anche tratti di strada che ricalcano i due rami della Via Flaminia, proprio per osservare come il culto dell’acqua fosse fonte primaria di vita nella tradizione italica, e in particolare in Umbria. Una storia che dall’età romana repubblicana giungerà alla tardo-antica, in un salto temporale tra le due tappe di sette secoli che evidenzia un rito sostanzialmente immutato seppure già sincreticamente volto in senso cristiano”. E in particolare è proprio il Tempietto sul Clitunno a essere preziosissimo nel senso del cambiamento “Poiché incarna – prosegue Petrelli – il trapasso del culto religioso “fotografato” nel momento esatto della metamorfosi”. L’iniziativa è in collaborazione con YouMobility, Partner Tecnico della Mobilità e con la Villa dei Mosaici di Spello – Orologio Network, Per Info su costo e prenotazioni 392 8219994 SMS/WA.



