Incidente con la motozappa, muore 76enne - Tuttoggi.info

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Incidente con la motozappa, muore 76enne

Redazione

Incidente con la motozappa, muore 76enne

Sab, 25/04/2026 - 22:06

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Un uomo di 76 anni è morto nel pomeriggio di sabato in seguito ad un incidente mentre stava utilizzando una motozappa, in un terreno agricolo. La tragedia è avvenuta in Strada Nuova di Configni, ad Acquasparta.

Il pensionato, residente a San Gemini, secondo quanto ricostruito, stava lavorando in una zona scoscesa la terra con la motozappa, di cui però avrebbe ad un certo punto perso il controllo. È rimasto ferito in modo gravissimo e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento sul posto del personale del 118. Nel luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Acquasparta e i vigili del fuoco di Terni.

(foto di repertorio)

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