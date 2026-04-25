Incidente con la motozappa, muore 76enne - Tuttoggi.info

Un uomo di 76 anni è morto nel pomeriggio di sabato in seguito ad un incidente mentre stava utilizzando una motozappa, in un terreno agricolo. La tragedia è avvenuta in Strada Nuova di Configni, ad Acquasparta.

Il pensionato, residente a San Gemini, secondo quanto ricostruito, stava lavorando in una zona scoscesa la terra con la motozappa, di cui però avrebbe ad un certo punto perso il controllo. È rimasto ferito in modo gravissimo e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento sul posto del personale del 118. Nel luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Acquasparta e i vigili del fuoco di Terni.

(foto di repertorio)