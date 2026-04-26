Vandalizzato Parco "Martiri delle Foibe", vernice rossa nel giorno della Liberazione - Tuttoggi.info

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Vandalizzato Parco “Martiri delle Foibe”, vernice rossa nel giorno della Liberazione

Davide Baccarini

Vandalizzato Parco “Martiri delle Foibe”, vernice rossa nel giorno della Liberazione

Dom, 26/04/2026 - 09:08

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Un risveglio amaro per la comunità di Torgiano che, nel pieno delle celebrazioni per il 25 Aprile, si è trovata a fare i conti con un pesante atto di inciviltà. Proprio nella notte tra il 24 e 25 aprile, ignoti hanno imbrattato con della vernice rossa il cartello informativo del Parco Martiri delle Foibe, deturpando un luogo simbolo della memoria nazionale.

L’Amministrazione Comunale ha reagito immediatamente, esprimendo la più netta e ferma condanna per quello che è stato definito un “vile atto di vandalismo”. La tempistica dell’accaduto, coincidente con la Festa della Liberazione, ha aggiunto ulteriore gravità a un gesto che ferisce la sensibilità collettiva.

In un comunicato ufficiale, il Comune ha sottolineato come il 25 Aprile debba essere un momento di unità nazionale, fondato sul rispetto della storia e sul rifiuto categorico di ogni forma di violenza: Vandalizzare un luogo dedicato al ricordo di una tragedia nazionale è un gesto di profonda ignoranza e inciviltà. Chi agisce nell’oscurità non offende solo un’istituzione, ma ferisce l’intera comunità e i valori di convivenza democratica che la nostra città rappresenta”.

Nonostante l’amarezza, la macchina comunale si è attivata prontamente. L’Ufficio Tecnico è stato già allertato per pianificare le operazioni di pulizia e procedere al ripristino del cartello informativo nel minor tempo possibile.

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