Ladro in concessionaria, ripreso nel video e messo in fuga

Il fatto è avvenuto martedì, alle 19.46, quando l’azienda era già chiusa ma il presidente Pedini si era trattenuto nel proprio ufficio a lavorare. Ha sentito suonare l’allarme e ha capito che il segnale proveniva dalla sala d’attesa dell’officina.

“Un orario insolito per un furto – ha commentato il presidente Pedini – ho pensato in un primo momento a un falso allarme, ma quando sono sceso mi sono trovato a tu per tu con un uomo dal volto coperto con un cappuccio e una maschera neri”.

Il ladro è stato colto in flagrante mentre stava scassinando la macchinetta del caffè, dopo aver forzato con un attrezzo la porta della sala d’attesa per entrare. Pedini è riuscito a farlo fuggire senza però recuperare il maltolto. “Ho provato a inseguirlo – ha riferito ancora Pedini – ma è scappato scegliendo una zona buia del parcheggio”. “La vigilanza privata incaricata della sicurezza – ha concluso Pedini – non ha rilevato l’allarme e non è intervenuta nemmeno dopo la mia segnalazione”.

Pedini ha subito allertato anche la polizia, giunta sul luogo quando tutto era ormai finito.