Ladri in azione mentre i proprietari sono in casa. “Visita” davvero sgradita giovedì sera per una famiglia di Collazzone.

I ladri si sono introdotti nella loro abitazione mentre all’interno c’erano i proprietari. Che si sono accorti soltanto più tardi che qualcuno si era introdotto in casa passando da una finestra.

I proprietari dell’abitazione, oltre a presentare denuncia alle forze dell’ordine, hanno allertato i residenti mettendoli in guardia da possibili furti.