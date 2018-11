Ladri in azione a Perugia, i racconti delle vittime

Ladri in azione nella zona di via Settevalli e Pontedella Pietra. E la paura (insieme all’indignazione) corrono via social. I ladri si muoverebbero su un’auto scura, di piccola cilindrata, con la quale seguono la vittima prescelta fino al cancello di casa e poi restano appostati in attesa del momento propizio per colpire.

Una donna ha raccontato di essere stata appunto seguita, ma i ladri hanno poi desistito.

Sono invece riusciti ad entrare in una casa a due piani, dopo aver divelto la porta di ferro che dava sul retro. Una porta che dalla strada non si vede, cosa che fa pensare che i ladri avessero studiato l’abitazione. E forse la controllavano, visto che sono entrati in azione quando il proprietario è un’uscito per un’ora circa. Dopo aver forzato la porta di ferro sono entrati nel piano terra, risparmiando però il piano superiore, forse a causa del rientro dei proprietari.

Un allarme furti che fa tornare la paura nella zona di via Settevalli e nella vicina Prepo.

