Laboratorio multidisciplinare "Orlando", una domenica al Museo delle Miniere di Morgnano - Tuttoggi.info

A cura di Associazione culturale FuoriFestival, con il Comune di Spoleto, l’Associazione Amici delle Miniere, il Cai sez. Spoleto e WWF Young

Domenica 8 ottobre il Museo delle Miniere di Morgnano ospiterà la parte conclusiva del laboratorio multidisciplinare Orlando – curato dall’associazione culturale FuoriFestival in collaborazione con il Comune di Spoleto, l’Associazione Amici delle Miniere, il Cai sez. Spoleto e WWF Young –, che prevede la realizzazione di attività incentrate sul territorio e la sua storia.

Alle 14.30 i partecipanti potranno visitare il Museo delle Miniere, luogo simbolo che ha segnato per quasi un secolo la vita della città di Spoleto e del suo territorio, per poi proseguire alle ore 15.30 con una passeggiata naturalistica attraverso i luoghi dei minatori a cura dei soci CAI di Spoleto: un percorso alla scoperta delle caratteristiche geologiche e naturalistiche dell’area che, connettendo sottosuolo e superficie, delineano l’identità del territorio e del paesaggio culturale.

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30, in occasione della giornata nazionale “Urban Nature”, WWF Young terrà un incontro volto a sottolineare l’importanza dell’interconnessione e della coesistenza delle diverse realtà sociali e culturali nel territorio, per favorire la protezione e la rivitalizzazione dell’ecosistema naturale e sociale in cui viviamo.

Dalle ore 19.00 alle ore 20.00, presso il giardino del Museo delle Miniere, sarà possibile assistere alla performance live con la partecipazione di Funaro (designer delle luci), AFM e DELIKWE (sonorizzazione), iniziativa culminante del laboratorio Orlando, nato dalla volontà di mettere in dialogo forme d’arte differenti per creare un’opera fondata sull’architettura del museo stesso.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Per l’iscrizione è consigliata la prenotazione compilando il form disponibile a questo link https://forms.gle/xrQerb5XfgYTDbi39 ​

Foto repertorio TO