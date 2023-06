Laboratori, musica, spettacoli e stand: a Villa Redenta torna la Festa del Volontariato - Tuttoggi.info

Ogni giorno spettacoli, dibattiti, laboratori, giochi e stand per la 23esima edizione del meeting che celebra il mondo della solidarietà in ogni sua sfaccettatura

Il Parco di Villa Redenta a Spoleto torna ad ospitare la Festa del Volontariato, il meeting che vuole celebrare il mondo della solidarietà in ogni sua sfaccettatura, in un ambiente fatto di gioia, divertimento e condivisione. Quest’anno c’è una novità significativa: l’appuntamento – promosso dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers e che gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto – sarà infatti anticipato all’inizio dell’estate, dal 20 al 25 giugno 2023.

La 23esima edizione della Festa del Volontariato di Spoleto, dunque, aprirà le porte martedì 20 giugno con la cena inaugurale alle ore 20. Sarà l’occasione, dopo i saluti dei rappresentanti delle istituzioni locali e degli organizzatori, per presentare le associazioni partecipanti ed il tema scelto quest’anno. Ad allietare la serata sarà il duo “Paolo & Claudio”.

Da mercoledì 21 a sabato 24 giugno, poi, dalle ore 16,30 a sera nel Parco di Villa Redenta apriranno i battenti gli stand delle associazioni, i laboratori per bambini ma anche adulti, il “bar del sorriso”, il “gioco della scatola” e ci sarà poi spazio per momenti di dibattito e spettacoli.

Il tema di questa 23esima edizione sarà “Al centro ho messo TE“. Il filo conduttore delle giornate sarà infatti la centralità dell’uomo, l’importanza delle relazioni in una società che negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni, sotto vari punti di vista.

I pomeriggi per bambini alla Festa del Volontariato

Per i bambini saranno numerose e variegate le iniziative in programma ogni pomeriggio, a partire dalle ore 17. Si inizierà mercoledì 21 giugno con la caccia al tesoro all’interno del parco, mentre giovedì 22 giugno ci sarà il “workshop” che culminerà alla sera con la messa in scena del musical “Emozioni”. Venerdì 23 giugno i bambini potranno ascoltare le “Fiabe nel bosco con Nonna Uliana”, mentre sabato 24 si terrà il laboratorio ludico con l’associazione “Il Filo Rosso” ed a seguire quello sulla creazione iconografica a cura dell’associazione “L’icona in Umbria”. Inoltre, ogni giorno torna il “laboratorio di cartone” con Nonno Luciano e anche quello creativo dell’associazione “Gillo”, mentre alle 20,30 ci sarà la baby dance.

Le tavole rotonde

Saranno due gli importanti momenti di riflessione previsti durante la Festa del volontariato che metteranno a confronto varie associazioni del territorio. Il primo appuntamento è giovedì 22 giugno, alle ore 18 alla Sala Monterosso con la tavola rotonda “Al centro ho messo… qualcuno di speciale”. Sarà un incontro sulle diversità con la partecipazione di Aias, Associazione culturale X – Per Giovani e Vecchi neuroatipici, Peter Pan e Rare special powers. Modererà l’incontro il giornalista Francesco Carlini. Venerdì 23 giugno, invece, sempre dalle 18 alla Sala Monterosso, la tavola rotonda “Azzardo, le campagne nazionali e il ruolo della società civile”, a cura del coordinamento Libera contro le mafie – presidio di Spoleto, in collaborazione con la cooperativa Il Cerchio.

Gli spettacoli della Festa del Volontariato

Ogni sera, dopo la baby dance, il palco della manifestazione ospiterà spettacoli di vario tipo. Mercoledì 21 giugno, dalle ore 21, ci sarà la “Serata IN movimento”, con il gruppo Hip Hop della palestra X2 ed il gruppo di danza del ventre della scuola Baila. Giovedì, invece, la serata musicale inizierà alle 19,30 con la prima parte del concerto degli Apache. Alle 20,30 il musical del Movimento Rangers “Emozioni” ed a seguire la seconda parte del concerto degli Apache. Venerdì 23 giugno, quindi, alle 21 si potrà provare la zumba con Jessica della palestra X2, mentre alle 21,30 la compagnia teatrale La Maschera porterà in scena la commedia dialettale “Ta pum-to e… fine” di Giancarlo Iommi. Infine, sabato 24 giugno, dalle ore 21, chiunque vorrà potrà salire sul palco per mostrare il suo talento grazie a “Spoleto’s got talent” (per partecipare: 346.1253250).

Le altre iniziative

La Festa del volontariato ospiterà anche altre iniziative. Mercoledì 21 giugno alle 17,30 è ad esempio in programma il laboratorio, rivolto agli adulti, sulla creazione iconografica, a cura dell’associazione L’icona in Umbria. Ci sarà anche uno spazio destinato a sostenere concretamente il progetto “Nonno Luciano®” che permettere di effettuare interventi chirurgici su bambini nati con malformazioni ossee presso la missione dell’Ordine degli agostiniani scalzi di Bafut (Camerun) e “sposato” da anni dalla galassia MilleMani – Movimento Rangers.

Dal mercoledì al sabato dalle 16,30 fino a tarda sera, poi, sarà possibile usufruire del “Bar del Sorriso”, dove si potranno mangiare piadine, panini, hamburger, frittelle, patatine, zeppole ed altro ancora.

La kermesse si chiuderà ufficialmente domenica 25 giugno con la messa alle ore 11 nella vicina chiesa di Santa Rita in memoria di padre Modesto Paris, frate agostiniano scalzo morto di Sla nel 2017, fondatore delle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers.

Le associazioni partecipanti alla 23esima Festa del Volontariato

Sono numerose le associazioni di volontariato e gli enti solidaristici del territorio che, a vario titolo, prenderanno parte alla 23esima edizione della Festa del Volontariato. Molti di loro allestiranno uno stand informativo e di autofinanziamento all’interno della manifestazione dove far conoscere da vicino le proprie attività.

Hanno aderito a questa edizione: Associazione culturale X – Per Giovani e Vecchi neuroatipici, Associazione di volontariato Socio-Sanitario (AVULSS), Associazione Gillo in memoria di Luigi Moriconi, Associazione italiana Assistenza Spastici (AIAS), Associazione italiana Sclerosi multipla (AISM), Associazione per l’Assistenza palliativa (Aglaia), ANFFAS Per Loro onlus, Goccia d’amore, I miei tempi, Il filo rosso, Il Girasole, L’Icona in Umbria, Libera contro le mafie – Presidio di Spoleto “A. Fiume”, Peter Pan, Rare Special Powers, Volontariato Vincenziano, Welcome Refugees Italia, Azzurra Soc. Cooperativa Sociale, Centro di solidarietà “D. Guerrino Rota”, Coop. Il Cerchio, Nonno Luciano.

Il programma completo

Martedì 20 giugno 2023

Ore 20.00: Cena sotto le stelle. Cena inaugurale della 23esima Festa del Volontariato di Spoleto, con intrattenimento a cura del Duo “Paolo&Claudio”, presentazione delle associazioni, del tema della manifestazione e saluto delle autorità. (Informazioni e prenotazioni: 339.1640937)

Mercoledì 21 giugno 2023

Ore 16.30: apertura stand delle associazioni e bar del sorriso

Ore 17.00: Pomeriggio Rangers – Caccia al tesoro a tema

Ore 17.30: Laboratorio sulla creazione iconografica, a cura dell’associazione “L’icona in Umbria”

Ore 20.30: baby dance

Ore 21.30: Serata “IN movimento” con gruppo Hip Hop della palestra X2 e gruppo danza del ventre della scuola Baila di Spoleto.

Giovedì 22 giugno 2023

Ore 16.30: apertura stand delle associazioni e bar del sorriso

Ore 17.00: Pomeriggio Rangers – Work-shop del Musical

Ore 18.00: Tavola rotonda “Al centro ho messo… Qualcuno di speciale”, incontro sulle diversità. Con la partecipazione delle associazioni: Aias, Associazione culturale X – Per giovani e vecchi neuroatipici, Peter Pan, Rare Special Powers. Modera Francesco Carlini. (Sala Monterosso)

Ore 19.30: Concerto “Apaches”… in anteprima!

Ore 20.30: Musical del Movimento Rangers “Emozioni”

Ore 21.30: Concerto del gruppo musicale “Apaches”

Venerdì 23 giugno 2023

Ore 16.30: apertura stand

Ore 17.00: Pomeriggio Rangers – Fiabe nel bosco con Nonna Uliana

Ore 18.00: Tavola rotonda “Azzardo, le campagne nazionali e il ruolo della società civile”, a cura del coordinamento Libera contro le mafie – presidio di Spoleto “Angela Fiume”, in collaborazione con la cooperativa Il Cerchio. Modera Elisabetta Proietti. (Sala Monterosso)

Ore 20.30: baby dance

Ore 21.00: Zumba con Jessica (Palestra X2)

Ore 21.30: Commedia dialettale Compagnia “La Maschera”: “Ta pum-to e… fine” di Giancarlo Iommi

Sabato 24 giugno 2023

Ore 16.30: apertura stand

Ore 17.00: “Il filo dei racconti”, laboratorio ludico a cura dell’associazione Il filo rosso

Ore 18.00: laboratorio iconografico per bambini, a cura dell’associazione L’icona in Umbria

Ore 20.30: baby dance

Ore 21.00: Spoleto’s got talent

Domenica 25 giugno 2023

Ore 11.00: S. Messa di ringraziamento della Festa del Volontariato presso la vicina chiesa di S. Rita, dedicata al ricordo del fondatore degli enti promotori MilleMani inSIemeVOLA odv e Gruppo Rangers GRSP Spoleto, padre Modesto Paris. Sarà trasmessa in diretta su Facebook.