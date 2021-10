La Ternana regala un compleanno speciale al signor Giuseppe - Tuttoggi

La Ternana vince 5 a 0 contro il Vicenza e rende felice il signor Giuseppe che compie 90 anni. Il post su Facebook del vicepresidente, Paolo Tagliavento

Il signor Giuseppe ha festeggiato i suoi 90 anni allo stadio “Liberati” per seguire la sua Ternana che, nella giornata di ieri 23 ottobre, ha dilagato contro il Vicenza vincendo 5-0.

Un regalo speciale

Questo è il regalo speciale che il figlio del signor Giuseppe ha donato al padre che, con una ‘vecchia’ sciarpa al collo, ha assistito ai 5 gol dei rossoverdi che, a loro modo, hanno contribuito a rendere il compleanno indimenticabile.

L’incontro col vicepresidente della Ternana

Il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ha incontrato il signor Giuseppe sulle scale di accesso allo stadio e lo ha omaggiato con un bel post su Facebook il suo compleanno: “Oggi mentre salivo le scale dello stadio per andare al mio solito posto, con il solito “nervoso” stato d’animo pre gara, sono stato rapito da una scena meravigliosa e dolcissima, davanti a me c’era un anziano che aiutandosi con un bastone saliva le scale con in dosso una sciarpa “vecchia” ma di quel vecchio che sapeva tanto di “storia”” – scrive Paolo Tagliavento.

Il selfie con il signor Giuseppe

“L’ho inseguito e non ho potuto non fermarlo e parlare con il figlio; lui si chiama Giuseppe ed è nato il 23.10 del 1931 e per il suo 90esimo compleanno ha chiesto di andare a vedere la sua Ternana – conclude Tagliavento – gli ho chiesto un selfie che gentilmente mi ha concesso e con onore lo posto sul mio profilo. Oggi è stata una giornata positiva cominciata dopo aver conosciuto uno di quei tifosi che piacciono tanto a me”.