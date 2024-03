La statua della Madonna di Lourdes arriva a Gubbio, Umbertide e Città di Castello - Tuttoggi.info

Tra domenica 24 e mercoledì 27 marzo l'effige di Maria sarà portata nelle chiese di queste tre città, ecco dove

Si chiama “Peregrinatio Mariae” l’iniziativa promossa dall’Unitalsi – in occasione dei 120 anni della sua fondazione – per portare la statua della Madonna di Lourdes tra i fedeli.

L’effigie di Maria è una delle due utilizzate nel Santuario francese per la processione “aux flambaux”, e ha iniziato il suo peregrinare in tutta Italia dal settembre scorso. Dopo il tour dell’Umbria nei giorni scorsi la Diocesi di Gubbio e Città di Castello sarà proprio la tappa finale di questo lungo viaggio.

Prima tappa a Gubbio

Ad accogliere per prima la statua della vergine sarà la chiesa di San Francesco a Gubbio, domenica 24 marzo, alle ore 14; alle 17.30 ci sarà la santa messa mentre alle 21 rosario e veglia di preghiera per tutta la notte.

Umbertide, tre chiese e la residenza Balducci

Lunedì 25 dopo la santa messa delle ore 9.30 a San Francesco la statua partirà intorno alle 14 alla volta di Umbertide. La statua arriverà per prima a Santa Maria della Pietà, alle ore 16.30, per la preghiera di accoglienza e la venerazione personale; alle 18 seguiranno il rosario e, mezz’ora dopo, la santa messa presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini; alle 19 ci saranno i vespri mentre alle 20.30 il trasferimento nella chiesa di Cristo Risorto, dove alle 21 si terrà la veglia di preghiera e l’adorazione eucaristica, che si protrarrà per tutta la notte, animata a turno da realtà associative umbertidesi.

Martedì 26 marzo la statua ripartirà da qui, dopo la santa messa delle 7.15, seguita dalle lodi, verso la residenza Balducci. Qui, alle 9.30, avrà luogo un momento di preghiera e venerazione personale, mentre alle 10.30 è in programma la partenza per la Collegiata: alle ore 11 è previsto ancora un momento di preghiera e venerazione personale; alle 15.15 avrà luogo il rosario e alle 15.45 il saluto e il trasferimento della statua a Città di Castello.

L’arrivo a Città di Castello

La comunità tifernate accoglierà con la preghiera la statua nella chiesa della Madonna del Latte alle ore 16.45 di martedì 26. Alle 17.30 inizierà il rosario e alle 18 il vescovo Luciano Paolucci Bedini celebrerà la santa messa. Dalle 21 alle 23.30, venerazione e rosario meditato. Per la giornata di mercoledì 27 il programma prevede invece, alle ore 8.30, lodi e santa messa. Alle 9.30 la statua lascerà la città.