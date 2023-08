La SpoletoNorcia in MTB, gli eventi Enjoy Spoleto - Tuttoggi.info

Organizzata dal Comune di Spoleto gli eventi all’interno della manifestazione sono in programma il 2 e 3 settembre

Un weekend di appuntamenti, incontri e convegni dedicati allo sport e all’alimentazione, trekking urbani a piedi e in bici. Si chiama Enjoy Spoleto il programma di iniziative, che si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre, organizzato dal Comune di Spoleto e inserito nell’edizione 2023 della SpoletoNorcia in MTB.

Il programma di sabato 2 settembre

Trekking urbano

Sei gli appuntamenti per gli amanti del trekking urbano in bici e a piedi, organizzati per scoprire il centro storico della città. Si inizia sabato 2 settembre alle ore 10.30 e si replica il pomeriggio alle ore 16.30 e domenica 3 settembre alle ore 10.30. La durata sarà di circa due ore (10.30-12.30 e 16.30-18.30) e prevede due percorsi differenziati entrambi con partenza da piazza Garibaldi. Per prenotare è sufficiente collegarsi alla piattaforma eventbrite – https://bit.ly/3E3RmKc – e indicare il numero di posti da riservare.

Il convegno sullo sport

Due invece gli incontri previsti per il convegno “Forza e coordinazione al servizio del gesto sportivo. Teoria, metodologia e pratica per un uso funzionale” nella sala del primo piano del Complesso Monumentale di San Nicolò. Sabato 2 settembre,dalle ore 16.00 alle 19.00 e domenica 3, dalle 9.30 alle 18.30 si alterneranno tecnici di atletica leggera, esperti, docenti e maestri di sport tra cui Filippo Di Mulo, Frans Bosch, Francesco Angius, Nicola Silvaggi e Armando De Vincentis.

La notte blu

In programma anche la Notte Blu, un evento organizzato da Confcommercio Spoleto che l’apertura dei negozi del centro storico di Spoleto e happening musicali lungo le vie fino alle ore 24.00.

Il programma di domenica 3 settembre

Open day dello sport

Domenica 3 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.30, sarà la volta dell”Open day dello sport”. Le associazioni sportive del territorio promuoveranno, in piazza San Gabriele dell’Addolorata (Cantiere Oberdan) e al Complesso Monumentale di San Nicolò, le attività per la stagione 2023-2024.

Il convegno sull’alimentazione

Spazio anche all’alimentazione e ai prodotti del territorio. Sempre domenica 3 settembre, alle ore 16.30, al Complesso Monumentale di San Nicolò (piano terra) si terrà il convegno “Alimentazione sana per un corpo sano: ma cosa intendiamo per sano? Un viaggio attraverso territorio, cultura e sport”, un appuntamento finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2014-2020 (Azione 19.2.1.07) per le “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. A seguire è in programma una degustazione e omaggio dei prodotti tipici delle aziende agricole partecipanti all’ATS Terre del Ducato di Spoleto.

L’Info Point

Sempre per Enjoy Spoleto sarà presente in piazza Garibaldi un’Info Point a cura dell’ufficio turistico del Comune di Spoleto e dell’ASD SpoletoNorcia in MTB. Gli orari di apertura dell’Info Point turistico saranno venerdì 1 settembre, dalle 15.00 alle 19.00; sabato 2 settembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 3 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Per avere maggiori informazioni sul programma visita il sito della Spoleto Norcia in MTB https://bit.ly/3OJSnMu

Immagine di copertina fornita dal Comune di Spoleto