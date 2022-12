La Sir si prende i 3 punti e vola al Mondiale: Taranto battuta 3-1 GALLERY

Nel quarto set Perugia torna a macinare gioco, ma Trento, galvanizzata dal set vinto, resta incollata. La Sir arriva a giocarsi 4 match point, con Taranto che resiste fino al 25-23 messo a segno da Russo, che chiude il set e la partita.

Pur, insolitamente per lui, senza mettere a segno un ace, Leon è il miglior realizzare del match con 19 punti (64% in attacco e 3 muri). Mvp nuovamente Rychlicki che ne mette 18 dando sicurezza al gioco di Ropret schierato in regia al posto di Giannelli. Molto bene, restando nella metà campo perugina, il centrale Mengozzi (9 punti con il 78% in primo tempo) ed ottimo ingresso dalle fasi finali del terzo set di Plotnytskyi che chiude con 9 palloni vincenti con 2 ace.

I Block Devils chiudono il girone di andata dalla Superlega, in una partita che dà l’avvio ai tanti impegni di dicembre. Perugia giocherà infatti il 9 la prima gara del Mondiale per club contro il Renata (ore 1 in Italia) e il 10 (ore 1.15) contro i campioni in carica del Sada. L’eventuale finale si disputerà il 10, con la finale fissata per l’11 dicembre.

Il 15 la Sir ospiterà al PalaBarton lo Ziraat in Champions, per andare il 18 a Monza per la prima di ritorno di Superlega e ospitare il 26 Siena. Tra il 28 e il 29 dicembre farà il suo esordio in Coppa Italia.

Sir Safety Susa Perugia – Gioiella Prima Taranto 3-1

25-17; 25-19; 23-25; 25-23

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Ropret 2, Rychlicki 18, Mengozzi 9, Russo 9, Leon 19, Semeniuk 6, Colaci (libero), Giannelli, Plotnytskyi 9, Herrera. N.e.: Piccinelli (libero), Solè, Flavio, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi, Stefani 15, Larizza 1, Alletti 7, Loeppky 18, Antonov 9, Rizzo (libero), Andreopoulos, Ekstrand 1, Cottarelli, Gargiulo 8. N.e.: Lucconi, Pierri. All. Di Pinto, vice all. Camardese.

Arbitri: Lorenzo Mattei – Rossella Piana

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 6 ace, 51% ric. pos., 26% ric. prf., 61% att., 6 muri. TARANTO: 16 b.s., 3 ace, 50% ric. pos., 19% ric. prf., 48% att., 8 muri.