La Sir sa anche soffrire e passa a Verona 3-1

I Block Devils dominano i primi due set, poi soffrono le giocate del ragazzino terribile Mozic e si prendono i 3 punti combattendo nel quarto

La Sir nella prima trasferta della Superlega si prende i 3 punti, passando a Verona. Una vittoria meritata, che premia i più forti, anche se all’Agsm Forum è stata partita vera.

Tutto facile nei primi due set per i Block Devils, grazie a un servizio che ha messo costantemente in difficoltà gli scaligeri, facilitando la fase di attacco. Anche se i primi punti diretti dai 9 metri per Perugia sono arrivati solo nel secondo set, con Leon e Anderson.

Il terzo set sembra una passerella per i Block Devils, e invece sale in cattedra il giovane Mozic, che diventa imprendibile. E Verona si prende il terzo set e riapre il match.

Galvanizzati dal tifo del proprio pubblico, gli scaligeri giocano agguerriti anche nel quarto set, sbagliando pochissimo. Verona prende le misure a Leon e Rychlicki sulle corsie esterne e allora Giannelli saggiamente chiama i suoi ad attaccare all’interno.

Perugia sul 15-11 sembra aver preso definitivamente la via del successo, ma i padroni di casa rientrano sul 15 pari. Sir ancora in avanti, ma Verona non molla e trova il 23-23 sull’errore di Leon.

Il capitano della Sir si procura il match point e la vittoria per la Sir arriva al videocheck.

Bella reazione dei Block Devils, che dimostrano di saper anche soffrire. Anche se Grbic ha ancora da lavorare per far andare a pieni giri la sua macchina dal grandissimo potenziale.

Verona Volley – Sir Safety Conad Perugia 1-3

(18-25; 19-25; 25-22; 23-25)

VERONA VOLLEY: Spirito 3, Jensen 7, Aguenier 6, Cortesia 2, Asparuhov 8, Mozic 24, Bonami (libero), Donati (libero), Qafarena 5, Raphael, Zanotti 2, Magalini 2. N.e.: Nikolic. All. Stoytchev, vice all. Simoni.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 9, Ricci 7, Solè 10, Leon 19, Anderson 19, Colaci (libero), Plotnytskyi 1, Travica, Mengozzi, Ter Horst 2. N.e.: Piccinelli, Dardzans, Russo (libero). All. Grbic, vice all Piacentini.

Arbitri: Mauro Goitre – Dominga Lot LE CIFRE – VERONA: 15 b.s., 8 ace, 41% ric. pos., 23% ric. prf., 45% att., 5 muri. PERUGIA: 17 b.s., 3 ace, 56% ric. pos., 35% ric. prf., 56% att., 11 muri