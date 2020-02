La Sir piega Modena 3-0: oggi la finale con la Lube per difendere la Coppa Italia - Tuttoggi

Sarà Sir Safety Conad Perugia – Lube Civitanova Marche la finale per la conquista della Coppa Italia 2020. I Block Devils battono 3-0 Modena dell’ex Zaytsev e allungano la striscia dei successi da record. Il primo set inizia nel segno dell’equilibrio, con due squadre che spingono molto il servizio e, conseguentemente, concedono diversi errori agli avversari. Squadre che si conoscono molto bene e che hanno un modo di giocare piuttosto simile, con Perugia che però ha più soluzioni in attacco, con le sue bocche di fuoco Leon e Atanasijevic a cui si aggiunge Lanza, mentre i canarini si affidano soprattutto a Zaytsev. L’inerzia cambia a metà del set, con Perugia che spinge trovando continuità sia in fase d’attacco che a muro con Leon e Atanasijevic. Sul 20-16 Perugia trova un altro break e si trova a giocare cinque set point nonostante un colpo al volto subito da capitan De Cecco. Il set lo chiude Podrascanin con un primo tempo dei suoi (25-19). Perugia spinge ancora Seconda frazione ancora nel segno dell’equilibrio, con la Sir che per due volte trova il break, ma viene sempre ripresa da Modena.

Un attacco micidiale di Leon dà quattro punti di vantaggio a Perugia (11-7), ma con due muri consecutivi sul cubano naturalizzato polacco i ragazzi di Giani trovano il pari (12-12).

Leon si riscatta con un ace e Perugia prova ancora a scappare (15-12). Modena però si affida a Zaytsev e torna a -1 sul 18-17.

A questo punto sale in cattedra Atanasijevic, che chiude il punto del possibile pareggio di Modena. Perugia alza il muro (strepitoso Leon su Zaytsev per il punto del 20-17).

Modena prova ancora a riacciuffare il set, ma Heynen si gioca la carta Plotnytskyi e il ragazzino terribile della Sir lo ricambia con un ace pazzesco che vale il 25-22.

Grande sfida sul campo, grande sfida sugli spalti tra i Sirmanici perugini e gli Irriducibili canarini.

Rimonta Sir nel terzo set

Nel terzo set le due squadre rispondono colpo su colpo, con le ottime giocate dei propri assi (soprattutto gli scatenati Leon e Zaytsev) ma anche con tanti errori. Il grande ex della Sir si presenta subito con due ace.

Perugia torna a condurre, ma senza riuscire ad accelerare. Ed è anzi è Modena a trovare il break portandosi avanti 15-13.

Heynen capisce che il set rischia di sfuggire e chiama il timeout, ma è ancora Modena a trovare il punto del 16-13 con una grande giocata.

A riprendere per mano Perugia ci prova ancora Atanasijevic, che prima chiude in attacco il punto del 16-14 e poi con un ace sulla linea riporta la Sir a -1.

Modena però respinge i tentativi dei Block Devils di trovare il pari. Ed anzi con un muro su Leon (che ha provato ad attaccare una palla servita da Lanza) torna sul +3 (19-16).

Leon supera il muro a tre dei canarini e trova l’incrocio delle linee. Ma in questa fase la Leo sembra dare maggior continuità al proprio gioco nelle due fasi, grazie anche al buon momento di Bednorz.

Atanasijevic riporta Perugia a -1 e Leon dai 9 metri, ma Bednorz chiude un pallone pazzesco con la difesa di Modena in difficoltà sul servizio del polacco.

La Sir si aggrappa ancora ad Atanasijevic e trova il pari (22-22) con un muro di Lanza su Zaytsev.

La Leo chiude però un pallone dopo uno scambio confuso; Perugia risponde con Russo (23 pari).

Zaytsev la spara fuori e Perugia ha il primo match point, annullato da Bednorz.

Bata buca il muro e Lanza chiude il match con un ace! Vince Perugia 3-0. Esplode la gioia degli oltre 900 Sirmaniaci sugli spalti.

Le parole di De Cecco

Mentre Luciano De Cecco va ai microfoni Rai per le interviste trovandosi come commentatore Lorenzo Bernardi, il mister che lo ha allenato fino a qualche mese fa. “Lucio” ringrazia i tifosi di Perugia (“sempre tantissimi“) e del suo possibile futuro a Civitanova non vuole parlare, rispondendo così: “Voglio vincere a Perugia“.

La finalissima

La Sir affronterà domani (domenica) alle 18 la Lube Civitanova, che nell’altra semifinale ha piegato la Itas Trentino al tie break dopo essere andata sotto 2-0) per difendere la Coppa Italia.

Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena 3-0 (25-19 25-22 26-24)