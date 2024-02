La Sir passa a Padova 3-0 IMMAGINI

I Block Devils battono i veneti già salvi con Ropret ancora in regia

Pronostico rispettato, la Sir conquista 3 punti anche a Padova nella seconda trasferta consecutiva, dopo il successo di Latina contro Cisterna.

Contro i veneti già matematicamente salvi, i Block Devils hanno chiuso la pratica in tre set, con Lorenzetti che ha fatto ancora riposare Giannelli per dare spazio a Ropret. E per favorire il recupero di Leon. Provando anche alcune soluzioni in vista dei playoff, in cui i Block Devils, campioni del mondo, daranno la caccia ai campioni d’Italia di Trento, primi nella stagione regolare di questa edizione della Superlega.

Pallavolo Padova – Sir Susa Vim Perugia 0-3

17-25; 21-25; 23-25

