La Sir è viva: batte la Lube 3-1 e allunga la serie Scudetto

La partita

L’ace di Simon (5-3) segna il tentativo di strappo dei Cucinieri, che si portano sul +4. Rychlicki porta in parità la Sir (9-9). Sorpasso Block Devils col muro di Mengozzi su Simon (12-11). Arriva l’ace per la Sir con Rychlicki. L’invasione di Anderson vanifica l’errore in attacco degli ospiti. Che si riportano avanti con la battuta sbagliata da Travica e l’attacco fuori di Rychlicki. Gli errori di Giannelli dai 9 metri e quello clamoroso di Leon sulla pipe danno il set alla Lube (26-24).

Quando Mengozzi mura ancora Simon, la Lube inizia a prendere coraggio. Ancora di più sul successivo ace di Leon (6-3) che fa esplodere il PalaBarton. Gli ospiti iniziano a sbagliare e sprofondano a -5. Ace di Giannelli (11-5). Le giocate di classe e astuzia di Anderson e Leon portano la Sir sul 17-9. Vantaggio che arriva a +10 sull’attacco micidiale di leon (19-9). La Lube prova a reagire con l’ace di Simon. La rimonta dei Cucinieri si ferma a -5, poi Mengozzi chiude il set 25-19 per i Block Devils.

Galvanizzati dal gioco ritrovato, i Block Devils trovano subito il break a inizio del terzo set (5-3). Vantaggio annullato dai Cucinieri, che mettono la freccia (11-10) con l’ace di Lucarelli. Controsorpasso Sir cono l’ace di Leon (13-12). Imitato poi da Mengozzi (16-13). Colpisce dai 9 metri anche Rychlicki (22-17). E il ritrovato servizio per i Block Devils lo certificano i due ace con cui Leon chiude il set (25-18).

Break di Perugia con l’ace di Leon (5-3). La Lube però ora torna a giocare bene, con Garcia al posto di Zaytsev. Si va avanti punto a punto tra errori e grande giocate. Errori dai 9 metri di Leon, Travica e Garcia. Anderson dà il match point ai Block Devils, che vincono la partita sull’errore degli ospiti, che il check conferma.

