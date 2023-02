La Sir batte Cisterna 3-0 nel nome di Ilario Castagner

Block Devils più sciolti nella seconda frazione, vinta agevolmente con il punteggio di 25-18. Un set caratterizzato dalle grandi giocate di Simone Giannelli.

Trascinata da Gutierrez, Cisterna nel terzo set si porta subito avanti, arrivando anche sul +5. La Sir agguanta il pari sul 19-19 e piazza il sorpasso con il doppio ace di Plotnytskyi. Chiude la pratica Herrera, con il definitivo 25-22.

Arriva così la vittoria numero 33 in stagione (su altrettante gare) per la i Block Devils, che da martedì prepareranno la trasferta romana del 25 e 26 febbraio in cui si assegna la Coppa Italia.

Quattro ace (e non solo, 9 i punti all’attivo) valgono a Plotnytskyi il titolo di Mvp.

Sir Safety Susa Perugia- Top Volley Cisterna 3-0

25-23; 25-18; 25-22

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 8, Mengozzi 4, Flavio 5, Plotnytskyi 19, Leon 6, Piccinelli (libero), Russo 2, Ropret 1, Herrera 4, Semeniuk 1. N.e.: Colaci (libero), Cardenas, Solè. All. Anastasi, vice all Valentini.

16 b.s., 6 ace, 50% ric. pos., 38% ric. prf., 64% att., 10 muri.

TOP VOLLEY CISTERNA: Zanni, Dirlic 13, Rossi 3, Zingel 1, Bayram 8, Gutierrez 12, Catania (libero), Martinez, Sedlacek, Mattei 1, Staforini (libero), Kaliberda 1. N.e.: Baranowicz. Lostritto. All. Soli, vice all. Cocconi.

17 b.s., 7 ace, 42% ric. pos., 25% ric. prf., 44% att., 5 muri.