La Sez. SOGIT "Le Aquile" dona materiale di protezione al reparto Dialisi di Spoleto - Tuttoggi

Sono state donate mascherine di protezione FFP2 e 100 visiere di protezione facciali, indispensabili per operare in sicurezza nell’ambiente ospedaliero.

Nella giornata del 26 dicembre, Santo Stefano, i Volontari del SOGIT – Croce di San Giovanni sezione di Spoleto “Le Aquile” hanno consegnato al reparto dialisi del San Matteo degli Infermi di Spoleto, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Vittoria Santirosi, dei materiali di protezione acquistati dall’associazione.

La donazione

“A tutti coloro che lavorano nel nostro ospedale” ha dichiarato la presidente delle Aquile Antonella Fedeli “va il plauso e la gratitudine di tutti i cittadini di Spoleto”.