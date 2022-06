La Serie B quest’anno è una A2 | Castori valuta il campionato VIDEO

La nuova Serie B

Ai nastri di partenza si presentano le tre formazioni retrocesse dalla A (Genoa, Cagliari e Venezia) e le quattro promosse dalla C (Modena, Bari, Palermo e Sud Tirol). Che andranno a fare compagnia ad altre squadre blasonate, come Parma, Brescia, Spal, Ascoli, Perugia, Como, Reggina (se arriverà in tempo l’acquirente), Pisa. Ed altri club ambiziosi, come Benevento, Frosinone e Ternana. Il Cosenza che ha centrato un’altra salvezza e il Cittadella che ormai è una certezza in B nonostante un budget molto ridotto.

Le pretendenti per la A

Come insegna l’esperienza del Parma nell’ultimo campionato, non sempre il blasone e soprattutto il budget a disposizione garantiscono i successi sul campo. Anche se alla fine, a salire in A sono state tre squadre date tra le favorite alla vigilia, sebbene non siano state rispettate le gerarchie dei bookmakers. Con i playoff che hanno visto le sorprese Ascoli e Perugia togliere i posti a Frosinone e Parma.

Certo, Genoa e Cagliari proveranno subito il ritorno in A dopo due retrocessioni che bruciano (e inaspettate, almeno per i sardi). E pure il Venezia già parte da un’ottima base per la serie cadetta. Il Parma vorrà non ripetere il flop dell’ultimo campionato. Brescia, Benevento e Pisa tenteranno di riprendere quel cammino interrotto ai playoff. A Bari e Palermo sognano il doppio balzo. Poi ci sono le ambizioni di Ternana e Frosinone, che quest’anno si sono fermate sulla soglia dei playoff. Il Como, che sul campo non ha finora espresso la potenzialità economica della proprietà. E il Perugia, che dopo l’immeritata sconfitta ai playoff, vuole confermarsi su alti livelli con Castori in panchina. E attenzione a Modena, Spal e Ascoli.

Ma questo sempre sulla carta. E senza sapere le formazioni che in estate i club riusciranno ad allestire. Consapevoli che qualcuna delle grandi, per forza, farà una stagione deludente.

Il giudizio di Castori

“Quest’anno è dura sul serio” commenta il tecnico del Perugia, Fabrizio Castori. Che ricorda il paracadute economico su cui possono contare Genoa, Cagliari e Venezia retrocesse dalla A. E le ambizioni delle promosse Modena e Bari. Squadre che “contribuiranno a creare un tasso tecnico più elevato rispetto al passato”.

Castori è però convinto che le squadre che dimostreranno di avere “fame e determinazione”, come vuole il suo Perugia, non dovranno temere di affrontare questi club. “La B la conosco, non bisogna lasciarsi ingannare dai nomi” dice il tecnico del Grifo. Che aggiunge: “Una squadra che ha fame non deve spaventarsi”. Perché nel calcio, avverte, “i soldi non sono tutto”.