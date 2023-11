“La scuola umbra degli interventi sul costruito”, il convegno dell’Ordine degli Ingegneri

Mercoledì mattina al Polo di Ingegneria l'evento che apre le celebrazioni per il centenario dell'Albo nazionale

“La scuola umbra degli interventi sul costruito. Esperienze del mondo scientifico e delle professioni” è il tema della prima giornata di lavori dell’evento che l’Ordine degli Ingegneri di Perugia promuove per celebrare il centenario della creazione dell’Albo nazionale. L’appuntamento è in programma per domani, 22 novembre, al polo di Ingegneria dell’Università di Perugia (Aula B), in via Duranti 63.

Dopo i saluti (ore 14.45) del presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Gianluca Fagotti, del presidente della sua Fondazione, Massimiliano Gioffrè, e del direttore del dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, dalle 15 gli interventi in programma.

Moderati dal professor Gioffrè, prenderanno la parola: Riccardo Vetturini – Ingenium srl – “La strategia dell’isolamento alla base per l’adeguamento sismico di edifici in muratura di pregio storico artistico”; Marco Mezzi – docente Università eCampus e Simeas srls – “La ricostruzione non convenzionale di Castelluccio di Norcia: paradigma di una rigenerazione urbana conservativa e sicura”; Massimo Mariani – Centro Studi Sisto Mastrodicasa e Centro Studi Cni – “Studi e interpretazioni del sisma. Riflessioni sull’approccio al consolidamento strutturale in considerazione della sua componente verticale e delle sollecitazioni impulsive Jerk”; Antonio Borri – docente Unipg – “Evoluzioni (e involuzioni) nelle analisi e negli interventi per le costruzioni in muratura”.

La chiusura dei lavori della prima giornata è prevista per le 18.