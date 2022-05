"La salute vien mangiando", a Orvieto un progetto sulla corretta alimentazione - Tuttoggi

Scillitani: “Il fine è indurre comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere”

Così, in linea con gli orientamenti dell’OMS, l’ADO, grazie all’impegno della presidente, Sara Scillitani, ha ideato e finanziato un percorso triennale, in cui saranno coinvolti in modo ciclico i tre Istituti della scuola. “L’iniziativa – spiega la presidente Scillitani – è rivolta a un target di giovani studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni”. “Il fine è quello di implementare un percorso educativo che attraverso la conoscenza induca comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona”.

Il 24 maggio l’ultimo dei quattro incontri informativi

I quattro incontri informativi si concluderanno domani, martedì 24 maggio, con l’ultimo appuntamento. Al convegno, nello specifico, prenderanno parte il direttivo ADO, alcuni Esperti formatori, studenti impegnati nell’attività di Peer Education. A seguire una colazione salutare, preparata dai ragazzi stessi sotto la guida dei docenti di indirizzo. Infine gli studenti, guidati dal dottor Romani, saranno impegnati in una “camminata informativa” per le vie di Orvieto. In questa occasione diffonderanno ai passanti informazioni di educazione alimentare.