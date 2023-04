l’A.S. Nautilus di Foligno celebra i 30 anni di vita e rinnova il Direttivo

Oltre alle attività ricreative l'Associazione è abilitata anche all'accompagnamento per i diversamente abili, tramite il brevetto HSA.

Il 3 aprile del 1993 nacque a Foligno sotto la guida del compianto Leonello Meniconi e con l’aiuto di una decina di appassionati, il primo nucleo di quella che è tuttora la prima associazione di attività subacquea della città della Quintana.

Meniconi, che come istruttore proveniva dall’associazione Orsa Minore di Perugia e con la quale ancora oggi esistono ottimi rapporti di collaborazione, ne fu infatti il primo presidente. Solo 3 anni prima i fondatori avevano ottenuto il brevetto FIPSAS considerato un vero scoglio per la estrema severità del rilascio. Immersioni in tanti luoghi come Spagna, Tremiti, Baia di Napoli, Argentario etc.