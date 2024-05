Grande successo per l'evento di boxe internazionale a Spoleto - Tuttoggi.info

Lo scorso fine settimana, atleti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per il tanto atteso Round Robin Internazionale

Nel cuore dell’Umbria, la città di Spoleto è stata il palcoscenico di un evento epico nel mondo della boxe. Lo scorso fine settimana, atleti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per il tanto atteso Round Robin Internazionale, una competizione che ha visto sfidarsi alcuni dei più grandi nomi del pugilato mondiale.

L’evento è stato reso ancora più straordinario dalla presenza di ospiti illustri, tra cui il signor Franco Falcinelli, Presidente dell’Accademia Europea di Boxe, e il signor Chris Roberts, Segretario Generale dell’International Boxing Association (IBA). La loro partecipazione ha aggiunto prestigio e autorevolezza a un torneo già di per sé avvincente.

Ma l’eccellenza non si è fermata qui. Tra i partecipanti, spiccavano nomi leggendari del pugilato mondiale, come Roberto Cammarelle, il campione olimpico d’oro a Pechino, e Clemente Russo, campione del mondo. La presenza di Sumbu Kalambay, altro illustre campione del mondo, ha aggiunto ulteriore fascino e competizione alla già entusiasmante line-up.

L’evento ha ricevuto il plauso e il supporto del Generale Domenico Ignozza, Presidente del CONI, e del signor Simone Duchi, Presidente della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) Umbria. La loro presenza ha sottolineato l’importanza di questo torneo non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale.

Non da ultimo, l’evento ha potuto contare sia sul sostegno della Regione Umbria che del sostegno del Comune di Spoleto, quest’ultimo rappresentato dal Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Stefano Lisci: la sua presenza e il suo impegno hanno contribuito a rendere questo evento un successo straordinario per la città e per gli appassionati di boxe di tutto il mondo.

In un fine settimana ricco di emozioni, l’atmosfera e l’energia nel Palavecchio di Spoleto erano palpabili. Il pubblico presente ha potuto godere di incontri di altissimo livello, determinazione e spirito sportivo.

Il Round Robin Internazionale a Spoleto ha confermato ancora una volta il ruolo della città come centro di eccellenza sportiva per la boxe e di eventi di livello mondiale. Un momento indimenticabile che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati di pugilato per molto tempo a venire e per il quale ci sentiamo di ringraziare tutti gli sponsor e le realtà che hanno sostenuto nell’organizzazione il nostro Boxing Club “Diego Bartolini” Club La Sfida, ovvero: Arof, Farmacia Marchese, Caffè Aci, Scerna, Martiniani, Cieffe, Terre Francescane e ancora una volta Regione Umbria e Comune di Spoleto.

RISULTATI UOMINI 51 kg: Martinez (Colombia) b. Serra (Italia). 57 kg: Gonzalez (Colombia) b. Caratelli (Italia). 63,5 kg: Malanga (Italia) b. Bernasconi (Svizzera). 71 kg: Mangiacapre (Italia) b. Madarriaga (Colombia). +92 kg: Lenzi (Italia) b. Mendoza (Colombia). Donne 57 kg: Testa (Italia) b. Caic (Croazia). 66 kg: Carini Italia) b. Camilo Bravo (Colombia). 75 kg: Hofstad (Norvegia) b. Mbata (Nigeria).

Arbitri: Palmieri, Pepe, Di Fuccia, De Maltè, Franchi, Giacomelli (cr).

Boxing Club “Diego Bartolini” Club “La Sfida”.

Luogo: SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA