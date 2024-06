La rivoluzione della pulizia: la storia di successo di Giuseppina Raspa - Tuttoggi.info

Un inno all’eccellenza, un esempio di come la dedizione, l’intuizione e la passione possano trasformare una semplice attività in un’arte

Arthur Bloch in una sua celebre citazione così recitava: “I problemi più complessi hanno soluzioni semplici, facili da comprendere…” e alla fine, spesso, difronte alle difficoltà è la soluzione più semplice quella più giusta. È questa intuizione, alla risoluzione dei problemi, che rende unica la professionalità dell’impresa di pulizia di Giuseppina Raspa.

Era il 2022 quando Enzo e Giuseppina, coppia nella vita e nel lavoro, furono chiamati a risolvere quello che molti avevano già etichettato come un caso senza speranza. Un pavimento in resina con una macchia di calcare così ostinata che sembrava destinato all’oblio. Tentativi su tentativi ma ormai sembrava un’impresa impossibile da gestire: per quel pavimento nessuna possibilità di rinascita. Determinazione, professionalità, intuito, sono stati questi gli ingredienti che hanno portato ad una illuminazione. E’ proprio nelle difficoltà che si rivelano i veri maestri, e Giuseppina ed Enzo non si diedero per vinti. Alla fine, dopo numerosi tentativi falliti, la soluzione si rivelò la più inaspettata: applicare sulla resina, un procedimento di lucidatura riservato esclusivamente al marmo.

Una macchia di svolta

“Contrariamente a ogni nostra previsione, ormai rassegnati, la soluzione più impensabile è stata la salvezza di quel pavimento: un procedimento di lucidatura destinato esclusivamente al marmo si rivelò efficace anche sulla resina. Quella macchia, che per un anno aveva resistito a ogni tentativo, fu finalmente sconfitta, e il pavimento tornò a splendere come nuovo. Con nostro stupore ma, allo stesso tempo soddisfazione, funzionò perfettamente anche sulla resina. In poche parole, con la soluzione più semplice siamo riusciti a salvare il pavimento. Per noi quella esperienza è stata non solo un momento di soddisfazione per il risultato raggiunto ma anche di svolta perché il passaparola ha fatto crescere in poco tempo la nostra visibilità sul territorio”, così Giuseppina, ricorda quella esperienza. Da quel giorno la ditta Global Service , divenne sinonimo di competenza e innovazione in tutta l’Umbria.

Da quel momento, la ditta di Giuseppina ed Enzo divenne la soluzione a cui tutti si rivolgevano per problemi simili. La sua fama aumentò rapidamente, alimentata dal passaparola di clienti soddisfatti che riconoscevano in lei non solo un’esperta nel suo campo, ma una vera e propria artista dei pavimenti.

Innovazione, competenza e audacia

“La perfezione è raggiunta, non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più nulla da togliere,” così recitava Antoine de Saint-Exupéry. Questa la filosofia di Giuseppina e di tutto il suo team. La soluzione un elisir fatto di tre componenti: l’intuizione dell’impresa Global Service, quella del cliente e la soluzione più giusta da applicare al caso specifico.

Nata dalla passione per la cura dei dettagli e dall’amore per il lavoro ben fatto, oggi la sua ditta si erge come leader indiscussa in tutta l’Umbria, grazie a un mix vincente di innovazione, competenze e un pizzico di audacia.

La professionalità e la bravura di Enzo e Giuseppina non si limitano alla pulizia ordinaria; la loro specializzazione è il trattamento di superfici che richiedono cure particolari. La sua abilità nel trattare superfici complesse ha consolidato la sua reputazione come “risolutrice di problematiche” apparentemente insormontabili, come dimostrato nel caso di un pavimento in cotto con mosaici in legno di ulivo.

“Da quella esperienza adesso, quando mi contattano per un preventivo o per un sopralluogo mi chiamano la ‘risolutrice di pavimenti’. Le richieste sono diventate sempre più complicate ma nello stesso tempo creative e stimolanti, come il caso di un pavimento in cotto con inserti in legno di ulivo a Bologna, dove la sfida era evitare che l’acqua danneggiasse il delicato legno. Con meticolosità quasi da restauratori, abbiamo trattato manualmente ogni inserto di legno con prodotti di ultima generazione, preservando così la bellezza e l’integrità del pavimento,” prosegue Giuseppina soddisfatta.

Ogni pavimento, una soluzione

La filosofia è semplice: ascoltare il cliente, comprendere a fondo il problema e offrire una soluzione personalizzata che vada oltre la semplice pulizia. Ogni sopralluogo è un’opportunità per valutare l’ambiente, studiare la luce, e proporre un trattamento che non solo pulisca, ma valorizzi il pavimento in ogni suo dettaglio.

“Tutte le volte che facciamo un sopralluogo è un’opportunità per ascoltare e comprendere le esigenze del cliente, valutare l’ambiente e proporre soluzioni su misura. Non si tratta solo di rimuovere macchie o trattare pavimenti nuovi; è un dialogo continuo con il cliente, un processo che considera ogni dettaglio, dalla luce all’uso previsto dell’ambiente,” prosegue nell’intervista.

Nel lavoro i dettagli fanno la differenza. Giuseppina Raspa e la sua ditta sono la prova che, con passione e competenza, ogni ostacolo può diventare un’opportunità per eccellere e lasciare un segno indelebile. Ecco perché, quando si parla di trattamenti protettivi e interventi specializzati, la ditta Global Service è la prima scelta per chi cerca la perfezione.

“Il processo inizia con un sopralluogo accurato, durante il quale ci rechiamo sul posto per valutare la situazione. Questo momento è fondamentale per stabilire un rapporto di fiducia con il cliente, ascoltando attentamente le sue esigenze e osservando l’ambiente di lavoro. Cerchiamo di comprendere il problema specifico e le aspettative per il risultato finale del nostro cliente. Durante il sopralluogo prendiamo nota di ogni elemento che possa esserci utile, come la luce incide sulla superficie e qual è la destinazione d’uso dell’area. Vengono scattate fotografie dettagliate del pavimento, che saranno poi esaminate in sede aziendale per pianificare il lavoro. Terminato il sopralluogo, ci riuniamo per analizzare le fotografie e discutere il piano di lavoro più adatto, le eventuali macchie da trattare e la scelta dei prodotti e dei metodi di trattamento più adatti al tipo di pavimento e alle sue condizioni. Basandoci sul piano di lavoro, viene redatto un preventivo personalizzato che tiene conto sia delle necessità del pavimento sia delle aspettative del cliente,” così Giuseppina descrive meticolosamente cosa fa la differenza rispetto ai suoi competitor. Prima di procedere con il lavoro vero e proprio, la ditta Global Service porta avanti una fase di sperimentazione per garantire il miglior risultato possibile, ecco perché fa la differenza nel mondo della pulizia dei pavimenti.

Dal sopralluogo al risultato

“Ma il nostro lavoro non si limita al sopralluogo, preleviamo campioni del pavimento per effettuare test preliminari in azienda per valutare l’efficacia dei trattamenti e scegliere la soluzione ottimale, poi i risultati che otteniamo vengono presentati al cliente insieme al preventivo, per mostrare concretamente quali saranno gli effetti del trattamento sul pavimento. Se necessario, vengono effettuati trattamenti manuali, come nel caso degli inserti in legno, per preservare la qualità e l’estetica del pavimento. Si procede con l’applicazione dei trattamenti scelti, utilizzando prodotti di ultima generazione e tecniche all’avanguardia,” conclude fiera Giuseppina.

Il segreto del suo successo è il dialogo costante con il cliente durante tutto il processo, per assicurarsi che il lavoro soddisfi pienamente non solo le sue aspettative ma, soprattutto quelle del cliente, il quale viene invitato a verificare il risultato per assicurarsi che tutto sia stato eseguito secondo le sue richieste e che, il pavimento rispecchi esattamente ciò che desiderava.

Giuseppina Raspa

Questo approccio meticoloso e personalizzato è ciò che rende la ditta di Giuseppina Raspa un punto di riferimento nel settore, capace di trasformare ogni pavimento in un’opera d’arte. Con Giuseppina, ogni cliente può essere certo che il suo pavimento sarà non solo pulito, ma trattato con la massima competenza e attenzione, per risultati che superano le aspettative.

La sua storia è un inno all’eccellenza, un esempio di come la dedizione, l’intuizione e la passione possano trasformare una semplice attività in un’arte. La sua ditta non si limita a pulire; crea ambienti in cui ogni pavimento racconta una storia di bellezza e cura, dimostrando che, anche nel mondo delle pulizie, la perfezione è possibile perché, la vera maestria non sta solo nell’abilità tecnica, ma nell’ascolto, nella perseveranza e nell’innovazione. Per Giuseppina Raspa anche la macchia più ostinata può essere vinta con la giusta combinazione di conoscenza e passione.