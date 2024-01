Da scale pulite a grandi imprese e monumenti: il successo di Giuseppina Raspa, la “Regina dei Pavimenti" - Tuttoggi.info

"Raggiungere il risultato è la mia più grande passione", con talento e un po' di intuizione, si possono superare tutti gli ostacoli

“A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungere le stelle” così recita una famosa citazione di Antonio Aschiarolo. Da quel 3 gennaio di 33 anni fa, Giuseppina ne ha saliti tanti di gradini.

C’è un aneddoto affascinante e ispiratore da raccontare, che Giuseppina ricorda con un sorriso. Una storia di determinazione, passione e successo che inizia con qualcosa apparentemente comune: pulire le scale di casa. Giuseppina Raspa, oggi una figura di spicco nel mondo della pulizia e del trattamento pavimenti, ha iniziato il suo viaggio 33 anni fa, motivata da una serie di circostanze che hanno trasformato una routine quotidiana, che odiava, in una carriera straordinaria oggi diventata la sua grande passione.

“Mia madre mi faceva pulire le scale di case in modo ossessivo, fino a creare in me un senso di odio verso questa attività”, confessa Giuseppina. Ma la vita prende spesso strade inaspettate e così, al matrimonio, Giuseppina si è ritrovata ad abitare in un condominio, un ambiente che, a sua sorpresa, avrebbe segnato l’inizio di un’avventura imprenditoriale straordinaria.

Nonostante le aspettative di una vita tranquilla e monotona, Giuseppina sentiva di essere uno spirito libero, desiderosa di esplorare nuovi orizzonti. La necessità di aiutare la sua famiglia l’ha portata ad abbracciare la pulizia come mestiere, ma la sua vera svolta è arrivata quando un’amica le chiese di occuparsi delle scale del suo condominio. Giuseppina ha colto l’opportunità e ha iniziato a costruire il suo giro di clienti. La sua bravura, il suo entusiasmo si è subito distinto e le richieste sono iniziate ad aumentare. I sogni sono risposte a domande che non abbiamo ancora capito come formulare, ma tutte quelle richieste sono state le risposte a quelle inconsce domande.

Il 3 gennaio di 33 anni fa, Giuseppina ha aperto la sua prima partita IVA, oggi diventata l’azienda che si chiama Global Service, e nel giro di pochi mesi, aveva già un dipendente. Il marito, dopo un anno, si è unito a lei, dando vita a un’impresa familiare che si è trasformata nel corso degli anni in una storia di successo straordinaria.

“All’epoca non c’erano molte imprese di pulizia, come ce ne sono oggi. Con stupore in poco tempo, quella che sembrava un’avventura è diventato un progetto che diventava sempre più grande ed entusiasmante” racconta orgogliosa Giuseppina.

L’azienda di pulizie ha assunto un ruolo secondario quando Giuseppina e suo marito hanno iniziato a specializzarsi nel trattamento pavimenti, introducendo tecniche innovative e soluzioni creative. La loro attenzione al cliente e la capacità di comprendere le esigenze hanno fatto crescere l’azienda, stabilendo relazioni durature con condomini e aziende per oltre 30 anni.

“Il cambiamento è iniziato a seguito di una richiesta di un nostro cliente storico. Ci chiese di pulire un pavimento in cotto tutto macchiato. Per noi si trattava di nuova esperienza, di una sfida che dovevamo accettare. Abbiamo iniziato a documentarci per cercare di capire come fare e lo abbiamo sistemato. È stata un’esperienza che ci è piaciuta. Non era la semplice pulizia. Ridare vita, luce e valore ad un pavimento che era un peso da buttare via. Ecco che inizia la nostra nuova avventura: trattare pavimenti in cotto. In poco tempo il nostro nome ha iniziato a girare non solo a livello locale ma abbiamo iniziato a girare in Umbria, Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna”, ricorda Giuseppina.

Una svolta significativa è stata l’entrata nel settore cantieristico, dominato prevalentemente da uomini. Giuseppina è diventata la prima donna in Italia a livello cantieristico ad essere riconosciuta come uno dei migliori trattatori nazionali, rompendo stereotipi e dimostrando che il talento non ha genere.

“La mia vita non è stata priva di sfide, ma non ho mai permesso che ostacoli apparenti mi impedissero di raggiungere i miei obiettivi. Il mio lavoro mi permette di conoscere ogni giorno persone interessanti, di ceti sociali di un certo livello che mi permette di confrontarmi e avere riconoscimenti per il nostro lavoro. Questa è la mia più grande soddisfazione”, afferma Giuseppina. Il suo spirito multitasking la guida nella gestione delle pulizie, nell’attività cantieristica e nell’amministrazione, creando un equilibrio perfetto tra lavoro di squadra e intuizione personale.

Un momento di grande emozione per Giuseppina è stato il 7 dicembre 2014, quando i frati della Basilica di San Francesco ad Assisi le hanno affidato la pulizia della basilica. Un’esperienza che ha portato non solo grande soddisfazione personale, ma anche ulteriori opportunità di mostrare il suo talento, come al Teatro Goldoni a Firenze. Esperienze che hanno lasciato, nel cuore di Giuseppina, un segno profondo di soddisfazione e orgoglio.

“Siamo 12/ 13 persone e arrivare a certi risultati vuol dire che c’è preparazione e, questo ci rende orgogliosi”, così Giuseppina si emoziona nel ricordare quei successi raggiunti.

Giuseppina ha affrontato sfide importanti durante il terremoto a Norcia e Cascia, dimostrando la sua dedizione nel mantenere e riparare i pavimenti di chiese e case. Quest’anno è stata chiamata per lavorare da un veterinario di Spoleto, un’ulteriore conferma della sua abilità nel mantenere i pavimenti come nuovi nel tempo.

“E’ stato per noi un momento di grande emozione vedere il cotto di casa sua in perfetto stato. Il cotto è un materiale molto delicato. Ricordo che quando ci commissionò la pulizia era davvero ridotto male. Facemmo un grande bel lavoro di cui vado ancora orgogliosa. Infatti, il proprietario è riuscito a tenere il pavimento come glielo abbiamo trattato 20 anni fa seguendo i nostri consigli. Non ci può essere soddisfazione più grande”, racconta fiera Giuseppina.

Il più grande successo di Giuseppina è una storia personale di impegno e passione, un cammino che ha trasformato una routine quotidiana in una carriera straordinaria. “Raggiungere il risultato è la mia più grande passione”, afferma con orgoglio Giuseppina, dimostrando che con determinazione, talento e un po’ di intuizione, si possono superare tutti gli ostacoli perché grandi risultati richiedono necessariamente grandi ambizioni e quelle non mancano nei progetti futuri di Giuseppina.