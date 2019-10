La professoressa Tesoro presidente nazionale Società Anestesia e Rianimazione

La professoressa Simonetta Tesoro, responsabile della struttura semplice di Anestesia del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, è stata eletta presidente della Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana (SARNePI) in occasione del ventitreesimo congresso nazionale che si è svolto recentemente a Ferrara.

Da oltre 30 anni in attività al S.Maria della Misericordia, la neo presidente della società scientifica che conta 600 iscritti, si è distinta in attività di didattica e assistenziale nell’ambito dell’anestesia pediatrica, con pubblicazioni di studi e ricerche su riviste nazionali ed estere. In particolare la prof. Tesoro ha coordinato le attività di stesura delle linee guida di attività anestesiologica in ambito pediatrico: “Il nostro impegno è quello di garantire uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale, con la condivisione di percorsi assistenziali. Per realizzare questo progetto in tempi contenuti – ha sottolineato – il direttivo della SARNePI ha deliberato che una task force di professionisti sarà impegnata in corsi di formazione, secondo un calendario già concordato”.

La professoressa Tesoro, che ha fatto parte del direttivo della Società scientifica più importante del settore negli ultimi dieci anni, è subentrata nella carica di presidente al prof. Giorgio Conti direttore della Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Gemelli di Roma.

Alla soddisfazione della nomina del presidente, si è aggiunta anche quella della elezione di due altri professionisti dell’Azienda ospedaliera di Perugia nel consiglio direttivo della stessa società, la dottoressa Laura Marchesini, che assume l’incarico di segretario tesoriere e il dottor Andrea Trotta responsabile della comunicazione informatica.

