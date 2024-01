La politica avvista scie chimiche all'orizzonte | "Vola colomba bianca vola", Nilla cara tiriamoci su! - Tuttoggi.info

Le scie chimiche non le vedi, ma le percepisci. Era meglio quando volavano le colombe bianche in cerca di amore.

Intanto cominciamo con il dire che chi farà dell’ironia sulla “Colomba bianca” che vola e tira su, verrà frustato in pubblica piazza. E a seguire è necessario che i fedeli lettori sappiano che questo è un articolo completamente inutile, ma assolutamente necessario, visto il clima.

Nel novero delle cose importanti da fare e che un politico mette in conto c’è anche quella di seguire con attenzione il gravissimo problema contemporaneo delle Scie Chimiche. Argomento ampiamente dibattuto con sapienti pareri sui vari profili di Facebook che trattano fancazzismo assortito e mistofrutta, con una piccola vena di millenarismo tipo “ricordati che devi morire…”. Ecco, ce lo segniamo!

Sarebbe necessario distinguere anche se il campo di azione sull’avvistamento sia da riservarsi ai politiconi nazionali, gli Onorevoli o i Senatori, o viceversa ai meno abbienti Consiglieri regionali. Che poi nel loro piccolo anche i regionali beccano un bello stipendione per occuparsi dei problemi de ” ‘a ggente…”.

E così l’eroe del giorno è il nostro (nel senso di appartenenza al Consiglio regionale umbro) Valerio Mancini – Lega Umbria, che in mattinata ha dato corso ad un drammatico avvistamento di scie chimiche a forma di fiore, ma forse anche di farfalla stilizzata, o magari solo a scarabocchio da figliolino dell’asilo.

La fotogallery che segue è frutto del prezioso lavoro di ricerca della pagina FB de “L’perugino n’guastito”, che oggi si è dato da fare in maniera encomiabile scatenando un putiferio… che levati!

Che dire …! La situazione è grave ma non seria! Preoccupa di più il commento al post, scritto da Mancini e che tira in ballo la Nato, costituendo un grave precedente nei rapporti diplomatici tra l’Umbria e la struttura di mutua difesa atlantica. Sono a rischio le nostre postazioni di difesa dei prodotti tipici (in testa la produzione di capocolli…tantissimi capocolli purtroppo). La Cultura e i Centri Storici artistici no, quelli sono strategicamente ininfluenti da qualche annetto.

Dice Mancini, non senza sarcasmo, ed evidentemente preoccupato dalla frequenza del fenomeno, “Le giravolte spaziali di UFO ROBOT…STI VERGOGNOSI. Ma come si fa a non smettere questa vergogna da sudditi NATO?”. Parole durissime ed indimenticabili!

Jens Stoltenberg (Segretario Generale della Nato) sta già pensando ad una rappresaglia fatta di Scie Chimiche, possibilmente puzzolentissime, rilasciate copiosamente da qualsiasi cosa voli in cielo, compreso Babbo Natale (e le sue renne) e la Befana (senza la scopa, che è solo un pezzo di legno). Cosi ce imparamo una volta per tutte!

Inevitabile la discussione al calor bianco-non chimico- sui vari profili dei pensatori facebukkiani. Era un aereo da diporto (un Piper si azzarda) che volava ad recchiam sopra l’Umbria. Anzi no, è stato un complotto pluto-demo-rasta-giudaico che provoca cambiamenti climatici su ordinazione per rompere i cabbasisi a chi capita a tiro. E per fortuna che abbiamo un Mancini-Lega Umbria appostato (non uno qualsiasi), che non la manda a dire a chi di dovere, tosto epigono del cielodurismo del Caro Leader Bossi. O Salvini? Adesso non ricordiamo bene, perdonateci.

Peccato solo che la cosa interessi una fetta di popolazione che è cresciuta proprio con il mito di Goldrake- Ufo Robot e le sue temibili lame rotanti. Erano i fantastici anni ’70, quelli del terrorismo, e delle stragi di matrice politica. E’ proprio in quel periodo che molti degli attuali 60-70enni si sono trovati ad affrontare i nefasti effetti delle scie chimiche. Oddio, molti della sola chimica in verità, ma questa è una storia molto diversa, sicuramente drammatica.

Viene tanta nostalgia a pensare ai tempi (1952) in cui volavano per amore le colombe bianche. Almeno quelle quando scacazzavano in volo e se ti centravano, lo capivi subito di che si trattava.

Ora invece vedi solo qualche sfumacchiata bianca e di concreto non hai nulla da stringere in mano o da ripulire. Che tremenda disdetta.

Meno male che Mancini c’è! E sa pure distinguere un volo di colomba da una scia chimica Nato.

Nilla cara, aiutaci pure tu, però!