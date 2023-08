"La lauda di Frate Francesco" in scena a Bevagna, Spello e Montefalco - Tuttoggi.info

Appuntamento stasera a Bevagna, domani a Spello e il 18 agosto a montefalco

Bevagna, Spello e Montefalco ospiteranno – con ingresso gratuito – lo spettacolo “La lauda di Frate Francesco” dedicato al Poverello di Assisi. Dopo il grande successo già ottenuto in passato sul territorio umbro, lo spettacolo sarà nuovamente in scena per tre indimenticabili rappresentazioni con ingresso libero.

Gli appuntamenti sono fissati per il 7 Agosto a Bevagna alle ore 21, in Piazza Filippo Silvestri, per l’8 Agosto a Spello presso Villa Mosaici alle ore 21, e infine per il 18 Agosto nella piazza di Montefalco alle ore 21. Giovani talenti locali, membri della compagnia Agape Teatro, riporteranno in scena questa emozionante produzione teatrale, sospesa tra storia e sentimento.

“La lauda di Frate Francesco” è un’opera teatrale che si pone l’obiettivo di omaggiare la celebre immagine di Frate Francesco, una figura fortemente amata dalla popolazione umbra per la sua generosità, umiltà e compassione. Il messaggio intrinseco nella storia di Frate Francesco risuona ancora oggi come un richiamo all’amore per la natura e per tutti gli esseri viventi, e Agape Teatro è pronta a esplorare tali tematiche con estro e sensibilità.

Guidati dalla regia di Davide Gasparrini e con le coreografie di Irene Alfonsi, gli attori e le maestranze locali daranno vita a un’esperienza coinvolgente e toccante, con l’intento di fondere sapientemente teatro, musica, canto e danza. In scena, nel ruolo di San Francesco sarà Davide Gasparrini e in quello di Santa Chiara, Valentina Montori. Al loro fianco la Cenciosa Azzurra Campodifiori e Andrea Iarlori nel ruolo di Bernardone, padre del santo. In scena tanti personaggi come l’Angelo Biondo, la Provvidenza, il diavolo, il lupo di Gubbio ecc., interpretati da Giulia De Angelis, Irene Alfonsi, Marcella Pirillo, Gioia Formica, Agnese Brunetti, Davide Torlai, Matteo Budelli, Lorenzo Lolli, Virginia Altana, Arianna Proietti, Giulia Pasqualoni, Valentina Ercolini, Chiara Picchiantano.

La compagnia Agape Teatro da anni si distingue per la sua abilità nel creare spettacoli che vanno oltre la semplice recitazione, e “La lauda di Frate Francesco” è un’ulteriore conferma del loro talento artistico e della passione con cui riescono a trasmettere valori e emozioni.

Da non perdere l’occasione di celebrare la storia di Frate Francesco, in un viaggio indimenticabile attraverso l’animo umana e la sua profonda connessione con la natura. Il pubblico sarà catturato dalla magia del teatro e coinvolto per vivere un’esperienza straordinaria che resterà nel cuore della gente per sempre.

Prossimo appuntamento imperdibile con la compagnia Agape Teatro sarà il ritorno di “Elettra, ritorno alla Terra”, in scena venerdì 25 Agosto alle ore 21 presso il prestigioso Teatro Romano di Spoleto. Sul palcoscenico nomi di eccellenza del panorama teatrale e cinematografico italiano rivestiranno i ruoli dei protagonisti: Deniz Odzogan, Mauro Racanati e Olga Rossi, guidati dalla regia di Francesco Bolo Rossini e affiancati dai giovani talenti della compagnia bevanate. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: 3479407067 o via mail compagniateatroagape@gmail.com