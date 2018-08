‘La Fornace’, lavori procedono nei tempi | A Coop Umbria Casa gestione sociale progetto

Procedono regolarmente e secondo i tempi stimati i lavori di riqualificazione del complesso immobiliare ‘La Fornace’ di Umbertide, acquistato l’anno scorso dal Fondo Uni HS AbitaRE dopo anni di completo abbandono e degrado.

A seguito di un sopralluogo al cantiere e di una riunione operativa svoltasi a palazzo comunale, è quanto hanno reso noto il sindaco Luca Carizia, i rappresentanti di Finint Investments SGR (società di gestione del Fondo Uni HS AbitaRE), di CDP Investimenti SGR (gestore del FIA – Fondo Investimenti per l’Abitare, principale sottoscrittore del Fondo Uni HS AbitaRE), i rappresentanti dell’ATI Finabita – Abitare Toscana, nonché quelli di Coop Umbria Casa, storica cooperativa umbra che è stata coinvolta quale gestore sociale in loco di questo importante progetto di riqualificazione urbana, che prevede la realizzazione di 93 unità, di cui 56 alloggi di housing sociale, 16 alloggi destinati a locazione temporanea, 6 case bottega, 9 villette, 2 spazi sociali (Servizi integrativi all’abitare e Servizi locali urbani), 3 commerciali e un ufficio.

“In stretta e diretta sinergia con l’Ati Finabita – Abitare Toscana e con il fattivo supporto dell’amministrazione comunale di Umbertide – ha commentato il presidente di Coop Umbria Casa Laerte Grimani – abbiamo in programma, per settembre e ottobre, incontri pubblici di carattere informativo per illustrare nei dettagli quest’operazione di rigenerazione urbana e sociale e il suo sviluppo nel territorio. È motivo di grande soddisfazione per la nostra cooperativa aver ottenuto quest’incarico e la fiducia di grandi realtà. D’altronde siamo presenti in Umbria dagli anni ‘80 e gestiamo anche altre operazioni di housing per diversi fondi immobiliari, oltre a 250 immobili di proprietà sparsi in tutta la regione”. Coop Umbria Casa è infatti specializzata nella progettazione sociale e nella commercializzazione abitativa, con tutte le fasi di property, facility e community management. Attività queste che svilupperà anche nell’ambito del progetto ‘La Fornace’.

I lavori attualmente in corso riguardano la ristrutturazione interna degli alloggi, la sistemazione delle parti esterne e interrate, oltre agli interventi tali da consentire l’ottenimento dell’agibilità e il miglioramento della classe energetica. Iniziate a febbraio di quest’anno, le opere dovrebbero concludersi entro gennaio 2019.

Anche il sindaco Carizia ha espresso soddisfazione per l’iniziativa del fondo Uni HS AbitaRE, in particolare per il rinnovato volto che sta assumendo l’area della Nuova Fornace a seguito dell’avvio dei lavori. “Le iniziative promosse congiuntamente con il gestore sociale – ha spiegato – daranno l’opportunità all’amministrazione di presentare ufficialmente anche il progetto di riqualificazione dell’adiacente area Ex Draga, che vedrà la realizzazione di un’ampia area attrezzata a verde pubblico e di una struttura destinata ad attività sociali. Umbertide in questo modo porterà a compimento, nell’arco dei prossimi mesi, la riqualificazione urbana di un’importante zona del capoluogo, limitrofa al centro storico”.

