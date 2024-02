La Ducato Futsal ospita la forte Rieti per continuare il ciclo positivo - Tuttoggi.info

Appuntamento al PalaRota sabato alle ore 15 per la gara tra la compagine spoletina e la RSA Città di Rieti

Forte delle due vittorie conquistate fuori casa, la Ducato Futsal torna a giocare davanti al suo pubblico. Sarà ancora un match dall’alto quoziente di difficoltà, visto che arriverà a Spoleto l’RSA Città di Rieti, ancora in corsa per vincere il campionato e potendo contare su due vittorie piuttosto nette nei precedenti stagionali contro i ragazzi di De Moraes. Ma la Ducato, da qualche settimana a questa parte, sembra aver cambiato marcia con quattro ottime prestazioni che hanno generato tre vittorie e una sola sconfitta contro il San Martino, altra pretendente alla serie B. Con il sostegno dei tifosi ed una rigenerata fiducia nei propri mezzi, Rosi e compagni venderanno cara la pelle al cospetto di un avversario molto forte, avendo anche la necessità di fare punti per acquisire la salvezza. Appuntamento al PalaRota sabato alle ore 15.