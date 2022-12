La doppia rimonta non basta al Grifo, il Cagliari vince 3-2 | Pagelle

La partita

11′ pt Il primo squillo è del Cagliari con Lapadula, su cui fa buona guardia Gori.

14′ pt Il Perugia risponde con Olivieri, la cui conclusione termina a lato non di molto.

20′ pt GOL CAGLIARI, PAVOLETTI Nandez sterza su Paz e crossa per Pavoletti, che solo in area colpisce di testa.

27′ pt GOL CAGLIARI, LAPADULA Santoro perde palla in uscita, il rimpallo favorisce Lapadula che entra in area e supera Gori con un tocco d’esterno.

29′ pt GOL PERUGIA STRIZZOLO Errore di Capradossi, che nel tentativo di servire all’indietro il proprio portiere di testa non si avvede dell’arrivo di Strizzolo che supera Radunovic.

47′ pt OCCASIONE CAGLIARI Contropiede dei rossoblu, il pallone arriva a Nandez, su cui si oppone Gori.

48′ pt OCCASIONE CAGLIARI Sul corner, rovesciata di Lapadula, Gori alza il pallone sopra la traversa.

48′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 2-1 Cagliari avanti grazie alle reti di Pavoletti e Lapadula. Il Perugia accorcia con Strizzolo, che approfitta di un errore della difesa di casa. Partita equilibrata, a decidere sin qui sono gli errori difensivi.

5′ st OCCASIONE CAGLIARI Gori salva su Lapadula e tiene in partita il Perugia.

7′ st RIGORE PER IL PERUGIA Strizzolo si avventa su un pallone vagante in area e viene messo giù da zappa, l’arbitro non ha dubbi e decreta il rigore.

9′ st GOL PERUGIA, CASASOLA Dal dischetto va Casasola che spiazza Radunovic.

15′ st OCCASIONE CAGLIARI Sulla punizione di Nandez, Capradossi stacca di testa ma non trova la porta di poco.

22′ st Luvumbo sfiora il palo con una conclusione d i destro.

37′ st GOL CAGLIARI LAPADULA Sul cross dalla destra Pavoletti di testa anticipa Curado, il pallone supera Gori fuori dai pali, che smanaccia la palla sul palo, prima dell’arrivo di Lapadula che la mette in rete.

48′ st OCCASIONE PERUGIA Sul pallone messo in mezzo dalla sinistra la difesa rossoblu si fa trovare impreparata e Lisi per due volte cerca di superare Radunovic, che alla fine riesce a far suo il pallone.

49′ st FINISCE 3-2 Il Cagliari batte il Perugia 3-2 dopo essersi fatto rimontare il doppio vantaggio.

Tabellino e pagelle

Cagliari – Perugia 3-2

20′ pt Pavoletti (C), 27′ pt e 37′ st Lapadula (C), 28′ pt Strizzolo (P), 9′ st Casasola rig. (P)

Cagliari: Radunovic 6, Zappa 5.5, Capradossi 5 (31′ st Altare 6), Obert 6, Barreca 5.5 (13′ st Carboni 6), Nandez 6 (31′ st Viola 6), Makoumbou 6, Deiola 6 (31′ st Kourfalidis 6), Falco 6 (20′ st Luvumbo 6.5), Lapadula 7.5, Pavoletti 7.5. All. Liverani 6.

Perugia: Gori 6, Sgarbi 5.5 (43′ st Lisi sv), Curado 5, Dell’Orco 5.5, Casasola 6, Iannoni 6 (32′ st Bartolomei 5.5), Santoro 5, Kouan 5,5 (16′ st Luperini 5), Paz 5.5, Strizzolo 7 (16′ st Melchiorri 5.5), Olivieri 5.5 (32′ st Di Serio 5.5). All. Castori 5.5.

Arbitro Serra di Torino, Var Guida di Torre Annunziata.

La partita dei Grifoni

Gori 6: salva più volte la porta del Perugia, poi si fa trovare fuori dai pali nel finale e riesce solo a smanacciare sul palo il pallone colpito da Pavoletti, che porta al vantaggio del Cagliari. Un errore – ancora una volta un’indecisione in uscita – che macchia una buona prestazione.

Sgarbi 5.5: non commette errori particolari, ma anche lui si fa trovare impreparato sul rimpallo che favorisce Lapadula. E comunque, oggi il Perugia ha concesso troppo agli attaccanti avversari (43′ st Lisi sv: minuti finali in cui poteva lasciare il segno).

Curado 5: si fa sovrastare da Pavoletti di testa, cliente scomodo. Ma è indeciso anche su alcune chiusure.

Dell’Orco 5.5: non è al meglio, ma è l’ultimo ad alzare bandiera bianca nella retroguardia del Perugia.

Casasola 6: dal dischetto spiazza il portiere ospite e questo, per il Perugia, è una notizia. Si perde Pavoletti sul gol del vantaggio, anche se poco avrebbe potuto nel gioco aereo contro l’attaccante rossoblu.

Iannoni 6: preferito a Bartolomei per guardare le spalle a Santoro in regia, non sfigura, pur senza fare cose straordinarie (32′ st Bartolomei 5.5: Castori lo mette in campo nel finale per congelare il pallone e magari provare con un suo lancio la giocata risolutiva, ma il piano non riesce).

Santoro 5: perde la palla che porta al raddoppio rossoblu. E in generale, è troppo leggero in molte giocate.

Kouan 5,5: non disputa una gran partita, ma quando esce lui scompare il centrocampo del Perugia (16′ st Luperini 5: ancora una gara deludente nella mezz’ora che ha a disposizione).

Paz 5.5: si fa saltare da Nandez in avvio e spinge meno del solito.

Strizzolo 7: sigla la rete della speranza con astuzia. La stessa con cui si procura il calcio di rigore del momentaneo pareggio (16′ st Melchiorri 5.: Castori spera di rivederlo in formato Coppa Italia, ma questa volta non incide).

Olivieri 5.5: parte bene con una bella giocata, poi si perde e Castori lo sostituisce (32′ st Di Serio 5.5: non riesce a far male come era accaduto in Coppa Italia).

All. Castori 5.5: il Perugia tiene bene il campo contro una squadra più quotata, riesce a rimontare due gol di svantaggio, ma poi nei cambi il Grifo cala al cospetto degli avversari.