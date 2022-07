La crisi di Governo non ferma la corsa in Borsa di Cucinelli

Balzo del 2% che annulla la quotazione persa dalla guerra in Ucraina | Scuola di Solomeo, candidature a settembre: compenso di mille euro al mese

La crisi di Governo, con l’esecutivo Draghi che in Senato ha incassato la fiducia con soli 95 sì, non ha fermato la corsa in Borsa del titolo Brunello Cucinelli. Che nel giorno in cui Piazza Affari ha ceduto l’1,6% (maglia nera in Europa) ha chiuso le contrattazioni a 51,45 guadagnano quasi il 2%.

Una corsa del titolo della casa di moda umbra che prosegue da giugno: il giorno 14 era scambiato a 40,02. E nell’ultimo mese è passato dai 41,08 euro del 21 giugno ai 51,45 di mercoledì 20 agosto, guadagnando 10,37 euro (più di un quarto del suo valore, +25,24%). E recuperando praticamente il valore che aveva prima della guerra in Ucraina: il 21 febbraio, infatti, il titolo Cucinelli valeva 51,55 euro. E questo nonostante il conflitto e le conseguenti sanzioni alla Russia abbiamo colpito il settore del lusso, con la casa di moda che ha chiuso le sue tre boutique a Mosca e San Pietroburgo.