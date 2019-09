La Coop aderisce al “Saturday for future” | Il 28 settembre giornata di mobilitazione in 7 punti vendita

Coop aderisce al “Saturday for future”. Dopo i cashmob etici organizzati a maggio con NeXt nell’ambito della partecipazione al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, il prossimo 28 settembre in un circuito di 7 punti vendita (Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Assisi e Roma) una giornata di mobilitazione per promuovere il consumo consapevole.

Dalle grandi campagne consumeriste del passato ai traguardi di oggi in linea con il claim della nuova campagna “Una buona spesa può cambiare il mondo”.

7 punti vendita nelle principali città d’Italia, una giornata di mobilitazione per promuovere il consumo consapevole e una sorta di call to action rivolta ai soci e consumatori per scegliere le grandi campagne consumeriste del passato e indicare le possibili traiettorie future. Coop aderisce così al “Saturday for future” del prossimo 28 settembre in linea con l’appello lanciato dall’Alleanza dello Sviluppo Sostenibile del professor Enrico Giovannini e dall’associazione NeXt (Nuova Economia per Tutti) del professor Leonardo Bechetti. Informare e sensibilizzare sulla necessità del riciclo, sulla trasparenza delle filiere, sull’etica del lavoro, sulle modalità innovative di tecniche agricole e di allevamento ripercorrendo attraverso le immagini 40 anni di impegno sostenibile di Coop. Idealmente un trait d’union tra ciò che è stato fatto nel passato e gli impegni di oggi esplicitati nel claim della nuova campagna “Una buona spesa può cambiare il mondo”.

Alle spalle stanno anche i risultati dei cashmob etici organizzati a maggio con NeXt nell’ambito della partecipazione di Coop al Festival dello Sviluppo Sostenibile; allora nei 37 punti vendita coinvolti con allestimenti ad hoc per evidenziare i prodotti a alto valore aggiunto (prodotti bio, prodotti del commercio equo e solidale etc) e informare adeguatamente i consumatori sulle loro peculiarità i risultati sono arrivati. +18% le vendite di questi prodotti in quel giorno rispetto allo stesso giorno della settimana successiva a dimostrazione che questo evento spot che premia le filiere sostenibili stimola le persone al cosiddetto “Voto col Portafoglio”.

Ora il principio non cambia. Saranno 7 i punti vendita (a Torino l’ipercoop di Parco Dora a Milano il supermercato di Piazza Lodi, a Genova il supermercato Piccapietra, a Bologna l’ipercoop Lame, a Firenze il centro Gavinana, a Assisi il supermercato Santa Maria degli Angeli, a Roma l’ipercoop Euroma2) dove saranno allestite postazioni informative con evidenziate 6 campagne del passato più o meno recente di Coop (da “Disarmiamo i pesticidi” di 26 anni fa al “Buoni e Giusti” del 2016 con cui si è ampliato e intensificato il monitoraggio sulle filiere ortofrutticole a rischio) e indicate anche traiettorie future di impegno; dalla riduzione della plastica alla tutela della biodiversità.

Spetterà ai consumatori scegliere, indicare la preferita e al tempo stesso acquisire informazioni su cosa significhi consumare consapevolmente. A questa matrice comune si aggiungono poi le specifiche versioni che le singole cooperative hanno voluto dare alla loro adesione al “Saturday for future”: dalla riproposizione di un vero e proprio cashmob a Milano al lancio a Bologna della campagna sugli alberi che però avrà validità nel mese di ottobre in collaborazione con C02 (per ogni nuovo socio under 25 Coop Alleanza 3.0 piantumerà un albero) alla sbiciclettata elettrica di Unicoop Firenze.

