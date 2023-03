La chiave del successo nello sport: allenare la mente, ultimi posti disponibili a Perugia - Tuttoggi

Atleti professionisti: per acquisire una mentalità da campioni e migliorare le proprie performance;

Allenatori: per incrementare le prestazioni della propria squadra;

Istruttori: per contribuire alla crescita degli sportivi e dei loro risultati, oltre che incrementare le prestazioni della propria squadra;

Sportivi amatoriali: per migliorare la soddisfazione personale nella pratica sportiva;

Squadre e Società Sportive: per creare un’ambiente affiatato e vincente;

Coach: per acquisire ulteriori strumenti professionali e allenare mentalmente gli atleti.

A relazionare Savino Tupputi, Mental Coach e Fondatore di The Coaching Way. Iscritto come Coach Professionista all’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti), Tupputi lavora con atleti di livello nazionale e internazionale, master e Società Sportive. All’attivo collaborazioni con il settore giovanile della Ternana Calcio Spa e progetti di formazione per allenatori e tecnici.

Interverranno anche atleti e tecnici con le loro esperienze e testimonianze sportive, tra i quali: Gianluca Comotto (ex-Calciatore Professionista e Dirigente Sportivo), Luca Brustenghi (Umbria Crossing) e Andrea Marcantonini (Bettona MTB)

Info e iscrizioni qui: https://thecoachingway.it/corso/mente-da-campione/ (utilizza il codice promo MDC2023 per avere uno sconto riservato) – Scarica la locandina QUI