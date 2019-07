“La Cena di Clara”, giovedì 25 luglio Perugia e la Città del Sole ricordano Clara Sereni

Giovedì 25 luglio, presso lo spazio Numero Zero, in via Bonfigli 4/6 a Perugia, La Città del Sole Onlus ricorda Clara Sereni ad un anno dalla sua morte. Come spiegano gli organizzatori: “Sarà una celebrazione conviviale e allegra, come pensiamo a lei sarebbe piaciuto, mangeremo insieme i piatti ispirati alle ricette del suo libro Casalinghitudine”.

Tra una portata e l’altra ci saranno le letture di passi delle sue opere liberamente scelti dalle Merendanze, storico gruppo di sostenitrici/volontarie della Fondazione a cui Clara ha dedicato un suo libro. Quella di giovedì sarà una serata per ricordare in maniera sincera “Mamma Clara”, scrittrice, giornalista, e intellettuale, perugina di adozione, la sua militanza e il suo impegno. Lei che, nel lontano giugno 1998, aveva creato in prima persona la Fondazione La Città del Sole con l’obiettivo di costruire progetti di vita per persone con problemi psichici e mentali tornando al pieno rispetto dello spirito della Legge Basaglia. E proprio con il Progetto Prisma (Progetto di Reti Integrate Salute Mentale e Autonomie), in quasi vent’anni di attività grazie ad un approccio partecipato, a Perugia sono nate 7 case dove un singolo utente psichiatrico vive con persone portatrici di un bisogno abitativo, partecipando a un progetto di autonomia e integrazione diverso da qualsiasi progetto in atto. Dallo scorso febbraio, poi, il progetto complessivo si è arricchito delle possibilità offerte dal nuovo Centro Diurno Psichiatrico FuoriPorta.

Parallelamente continua a crescere l’attività socio-culturale della Fondazione, grazie soprattutto al PerSo – Perugia Social Film Festival, un festival di cinema documentario a tematica sociale che da 6 anni contribuisce alla divulgazioni e al dibattito su questi temi.

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio, dalle ore 20, in Via Bonfigli 4/6, di fronte al Cinema Zenith, per passare una serata in ricordo di Clara Sereni con momenti di convivialità.

Per info e Prenotazioni: 3472682575 – fondazionecittadelsoleonlus@gmail.com

